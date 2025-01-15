В Аксыйском районе расследуется разбойное нападение на подростка

9 января в милицию обратилась жительница Аксыйского района гражданка С.К., с заявлением о том, что 8 января в её дом ворвались парень по имени Нурсултан и группа молодых людей.Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По её словам заявительницы, группа парней избила её сына Б.М., 2008 года рождения, причинив ему телесные повреждения. 11 января указанная информация была зарегистрирована в Едином реестре преступлений следственной службой Аксыйского РОВД по статье 206 (разбой) УК КР. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования был произведён осмотр тела пострадавшего, а также проведена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести полученных им повреждений .

12 января в качестве подозреваемых по данному уголовному делу были задержаны Ш.М., 2006 г.р., Т.А., 2008 г.р., и Н.О. 2007г.р., жители города Кербен Аксыйского района, которые водворены в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия.