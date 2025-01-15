80-летие Великой Победы: что об этом думают учёные НОЦ "Большой Алтай"

Подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне идёт полным ходом в разных странах постсоветского пространства. Учёные из Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и их партнёры - историки, этнографы, политологи из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и других государств - призывают не забывать об общем историческом наследии, внося значительный вклад в сохранение памяти о тех героических событиях. Ниже мы приводим несколько мнений и цитат, отражающих позицию ведущих экспертов НОЦ "Большой Алтай" и их коллег.

"Победа была завоевана общими усилиями многонационального народа"

Доктор исторических наук, академик НАН Кыргызстана и директор Института истории и археологии Абылабек Асанканов убеждён, что историческая общность народов бывшего СССР и совместное участие в Великой Отечественной войне - один из главных факторов, который и сегодня связывает наши страны. По его словам, Алтай издревле является центром формирования тюркоязычных народов, и эта общность укреплялась даже в новейшее время:

"У народов Российской Федерации, в частности, народов Южной Сибири, действительно много общего с этносами Центральной Азии. Учёными доказано, что Алтай является прародиной тюркоязычных народов. И общее у народов Евразии формировалось не только в средневековье, но и в новое время, в новейшей истории, когда все мы находились в составе СССР, вместе строили советскую жизнь.

Были реализованы такие проекты, как коллективизация, индустриализация; мы вместе одержали Великую Победу над фашистской Германией, затем дружно восстановили разрушенное хозяйство страны, достойно вышли на мировую арену в сфере социальной, экономической жизни, и других областях. Всё это произошло благодаря общим усилиям многонационального народа нашей Великой страны, и здесь не может быть и речи о колониализме и угнетении.

И в настоящее время, и в будущем нам необходимо быть вместе во всех сферах нашей жизни, во благо будущего наших народов и стран!"

Асанканов особо подчеркивает, что 80-летие Победы - это не только памятная дата, но и напоминание о том, как важно продолжать сотрудничество, совместные научные исследования и проекты в рамках "Большого Алтая" и других международных объединений.

Круглый стол к 80-летию Победы

О планах отметить предстоящий юбилей Победы в научно-образовательном сообществе говорит и директор НОЦ "Большой Алтай" профессор Юлия Лысенко. Она подчёркивает, что в 2025 году представители университетов и научных институтов разных стран проведут мероприятие, специально посвящённое событиям Великой Отечественной войны:

"Но учитывая, что следующий год - это год 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, думаю, что мы обязательно с нашими коллегами из университетов Казахстана и других стран Центральной Азии проведём круглый стол, посвящённый данному юбилею."

По мнению Юлии Александровны, подобные научные дискуссии особенно важны для молодого поколения, которое должно знать, как народы Евразии совместно противостояли фашизму и каким образом эта борьба отразилась на дальнейшем развитии государств Центральной Азии и Южной Сибири.

Мегапроект: "Наш (мой) подарок Родине"

Одним из наиболее масштабных событий, связанных с юбилеем Победы, стал мегапроект, инициированный профессором Казахского национального университета имени аль-Фараби Лайлой Сейсембековной Ахметовой. Как поясняет сама учёная, идея сформировалась после призыва президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева достойно встретить 80-летие Великой Победы:

"После того как на Национальном курултае в марте 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал в 2025 году достойно отметить в стране 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, у меня появилась идея организовать большой проект, объединяющий тех, кто желает достойно встретить эту знаменательную дату."

Сейчас в этом многоплановом проекте участвуют десятки организаций из разных стран, в том числе и те, что взаимодействуют с учёными НОЦ "Большой Алтай". Формат мегапроекта охватывает реконструкции исторических событий, работу в архивах, публичные мероприятия и волонтёрские акции - всё для того, чтобы сохранить историю о героях и показать современному миру, насколько велаика была общая борьба против нацистской Германии:

"Мы создали мегапроект "Наш (мой) подарок Родине к юбилею Великой Победы 9 Мая 2025 г.", и сегодня к нему уже присоединились участники из Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Германии и ряда других стран. На данный момент в мегапроект входит 80 проектов… Когда мы объединимся все вместе, представители разных стран, то люди увидят, как много в мире тех, кто против войны, против фашизма и нацизма, и 9 Мая для всех нас великий праздник - День Победы!"

При этом профессор Ахметова подчёркивает, что память о Победе - это не только прославление прошлого, но и напоминание о том, насколько важно сохранять мир, развивать добрососедские отношения и укреплять научное, образовательное и культурное сотрудничество:

"Мы должны помнить о завоеваниях Великой Победы, и мы должны продолжать жить в мире и согласии, сохраняя дружеские отношения между нашими странами! Мы - Содружество Независимых Государств - должны демонстрировать всему миру, что мы единомышленники, вместе мы всегда выстоим и победим!"

Трогательные примеры исторической памяти

Сохранение исторической памяти о подвигах, совершённых во время Великой Отечественной войны, особенно важно на фоне современных научных и культурных инициатив. Истории отдельных героев, чьи имена долгие годы оставались неизвестными, получают продолжение, наполняя юбилей Победы новым смыслом. Так, недавняя находка в Брянской области Российской Федерации стала примером того, как усилия поисковиков помогают восстанавливать забытые страницы истории.

Во время инженерных работ была найдена медаль "За отвагу", принадлежавшая уроженцу Павлодарской области Заиру Кудайбергенову, сообщает портал kz24.news. В 1944 году он проявил беспримерное мужество при освобождении Харькова, уничтожив троих врагов в рукопашной схватке. За этот подвиг рядовой был посмертно награждён приказом от 8 июня 1944 года. Однако долгое время считался пропавшим без вести, и лишь усилиями поискового отряда "Панфиловшылар" и жителей Казахстана удалось установить связь с его потомками.

Нашедшаяся награда спустя десятилетия была вручена 13 января 2025 года 84-летней Асие Жумкеновой, снохе героя, на торжественной церемонии в районном Доме культуры. Во время урока мужества представители казахстанской и российской сторон, включая генерального консула Казахстана в Омске Керима Кожамбердиева, отметили, что подвиг Заира Кудайбергенова - это не только символ доблести одного человека, но и наглядное подтверждение общего прошлого двух народов. Старые медали, возвращающиеся в семьи героев, оживляют историческую память и напоминают современным поколениям о том, какой ценой была завоёвана Победа.

Вместе в научном и общественном пространстве

Таким образом, учёные, общественные деятели и представители разных организаций НОЦ "Большой Алтай" убеждены, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - это не формальная дата из прошлого, а живое напоминание о подвигах поколений. Инициативы и проекты, которые они реализуют к юбилею, имеют ярко выраженную просветительскую и патриотическую направленность, способствуют сохранению исторической памяти и укреплению сотрудничества на межгосударственном уровне.

Научные экспедиции, международные конференции, создание новых книг и фильмов - всё это помогает посмотреть на общее военное прошлое под новым углом, теснее связать современные поколения разных стран. Их объединяет стремление отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, а также призвать молодёжь помнить уроки истории и беречь мир.

Сегодня важно не просто праздновать очередную годовщину Победы, но и передавать её духовное наследие грядущим поколениям. Как отмечает профессор Асанканов, мы должны быть вместе во всех сферах жизни - в том числе и в научной - чтобы наследие Великой Победы продолжало объединять наши народы.