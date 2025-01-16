В селе Беловодское девушка убила сожителя во время пьяной ссоры

Сотрудники милиции Чуйской области задержали девушку по подозрению в убийстве гражданского супруга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, 16 января поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов по села Беловодское Московского района.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что между гражданином К.Б. 1996 г.р. и гражданкой Э.А. 2005 г.р. состоящими в гражданском браке, произошел конфликт. 15 января около 19:00, вернувшись с работы, они начали распивать спиртные напитки. Во время ссоры Э.А. нанесла кухонным ножом удар в область сердца К.Б., от которого он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") УК КР.

16 января подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.