Мэр Бишкека поручил упростить аренду муниципальной собственности

В Бишкеке плановое совещание столичного градоначальника Айбека Джунушалиева.

По его данным, директор департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек рассказал о проделанной работе за 12 месяцев 2024 года и о планах на 2025 год.

Директор ДУМИ рассказал, что план по доходной части местного бюджета выполнен на 100%.

Айбек Джунушалиев поручил упростить процедуру предоставления муниципальной собственности в арендное пользование.

Глава столицы добавил, что необходимо после проведения аукциона в кратчайшие сроки составить договор аренды согласно действующему законодательству КР.

"По работе департамента к нам поступают жалобы. По последней нашей информации, некоторые вопросы затягиваются на 6-7 месяцев. Мы должны упростить процесс, создать соответствующие условия для жителей Бишкека. При этом не должно возникнуть коррупционных рисков",- заключил Джунушалиев.

На 2025 год департаментом запланировано усилить работы по возвращению земельных участков, ранее предоставленных в пользование под гаражные кооперативы, а также предоставленных с нарушениями и не освоенных с момента получения и т.д.