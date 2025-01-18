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"В КР ежегодно 1500 человек нуждаются в реабилитации после инсульта"

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Республиканский реабилитационный центр, расположенный в селе Дачное Аламудунского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в рамках визита министр ознакомился с условиями работы центра, обсудил ключевые вопросы с его коллективом и подчеркнул важность дальнейшего развития системы реабилитационной и специализированной медицинской помощи.

Центр оказывает спектр услуг, включая профилактическую, консультативную, лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь. Среди основных направлений работы также организация секций лечебной гимнастики и физической культуры, которые способствуют восстановлению здоровья пациентов.

Министр отметил, что ежегодно в Кыргызстане около 1500 человек переносят инсульт и нуждаются в восстановительной реабилитации. Кроме того, помощь требуется пострадавшим после дорожно-транспортных происшествий, а также пациентам, находящимся на паллиативной стадии лечения. Создание такого центра позволит существенно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей со всей республики.


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URL: https://www.vb.kg/442170
Теги:
Аламудунский район, здоровье, больница, Алымкадыр Бейшеналиев
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