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"Турдакун Усубалиев лично выступал за сохранение памятника Ленину"

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- Виктория Гунгер
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Эксперт Эсен Усубалиев, внук Турдакуна Усубалиева прокомментировал "Евразийскому Центру Социологии и Аналитики" ситуацию вокруг памятника Ленину на Старой Площади Бишкека.

По его словам, Центральная Азия практически сразу после распада СССР превратилась в пространство перманентной борьбы за торжество "исторической справедливости".

"В зависимости от политической конъюнктуры периодически приобретала весьма острые формы и нередко с националистическим окрасом. Кыргызстан в этом отношении всегда занимал более нейтральные позиции в сравнении с соседями по региону, либо с другими странами СНГ. Борьба с "советским прошлым" никогда не принимала крайних форм и никогда не была обращена против культурных памятников советской эпохи. Тем не менее в обществе всегда проходили процессы переоценки общего советского прошлого", - уверен Усубалиев.

Переоценка исторического прошлого всегда являлась результатом деятельности зарубежных стран, которые за 30 лет с завидной регулярностью выделяли гранты на исторические исследования, "поиск исторической справедливости". Молодое поколение либо ничего не знает о достижениях советского прошлого, либо воспринимает его исключительно в контексте репрессий, расстрелов и множества погибших во Второй мировой войне", передает "Евразийский Центр Социологии и Аналитики" слова эксперта.

"Сохранение этой памяти стало возможным благодаря наличию культурно-исторических памятников советского прошлого. В Кыргызстане не было зафиксировано ни одного случая уничтожения памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Главной чертой ситуации в стране остаётся то, что пока не зафиксировано открытых попыток изменить отношение общества к Великой Отечественной войне и символам победы. Это важный показатель объединяющих основ общего культурно-исторического пространства", - подчеркивает внук заслуженного деятеля.

Эксперт уверен, что очередная попытка "избавиться от советского прошлого" была предпринята 14 января 2025 года, когда вице-спикер Жогорку Кенеша предложил заменить статую Ленина на старой площади Бишкека на памятник Турдакуну Усубалиеву.

"Это вызвало волну недоумения и негодования, учитывая абсурдность ситуации с исторической точки зрения. Сам Турдакун Усубалиев выступал за сохранение этого памятника, и именно благодаря его влиянию памятник Ленина был перенесён на старую площадь и сохранён. Общественная дискуссия показала, что подавляющее большинство комментариев в социальных сетях было за сохранение памятника. Люди отмечали его роль в истории страны и народа. Кыргызстан, как и многие страны Центральной Азии, будет и дальше подвергаться попыткам изменения отношения к прошлому. Однако сила и успех Евразии в том, что мы помним и бережём общее прошлое, и оно даёт нам силы строить новое будущее", - заключил Эсен Усубалиев.

Напомним, вице-спикер парламента Кыргызстана Нурбек Сыдыгалиев предложил убрать памятник Владимиру Ленину со Старой площади в Бишкеке и установить на его месте памятник первому секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР Турдакуну Усубалиеву. Это предложение вызвало общественный резонанс, но вскоре глава пресс-службы президента Дайыр Орунбеков опроверг возможность демонтажа.

"Его никто и не трогает, никаких планов по замене памятника нет. Он будет стоять на своём месте. Нет оснований для беспокойства", - подчеркнул Орунбеков.


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URL: https://www.vb.kg/442174
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