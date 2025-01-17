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Камчыбек Ташиев: Мне пришлось принять решение о ликвидиции воров в законе

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с представителями образования рассказал, почему принял решение о ликвидиции вора в законе Камчи Кольбаева.

"Организованная преступность была такая, что вор в законе, смотрящие по всей республике, захватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент - вор в законе. Остальные по областям и районам - смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей. Такая мощная структура была у них. Нам пришлось принять вынужденные меры.

Более того, я вам больше скажу о том, что мне пришлось принять решение о ликвидиции воров в законе. Понимаете? И мы его ликвидировали и его сообщников ради государства. Сегодня страна освободилась. Кыргызстан стал единственной республикой в Центральной Азии и среди постсоветских государств, где больше нет организованной преступности", - сказал глава спецслужбы.

Напомним, в октябре 2023 года при вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ был ликвидирован криминальный авторитет Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев).


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URL: https://www.vb.kg/442177
Теги:
Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, криминал
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