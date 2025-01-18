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В Джалал-Абаде задержана блогер за вымогательство

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ГКНБ задержал известного блогера С.А.М. более известную как "Айка Мусаева", активно действующей на территории Сузакского и Ноокенского районов Жалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе поступивших жалоб и заявлений установлено, что задержанная, вымогала денежные средства у бизнесменов и состоятельных граждан Сузакского района, запугивая и шантажируя публикациями в соцсетях фото и видеоматериалов негативного характера. В настоящий момент следствием установлены 2 факта вымогательства и получения денежных средств, размером 120 тысяч и 80 тысяч сом.

В отдельных случаях, "Айка Мусаева" будучи в сговоре с заинтересованными лицами и заранее обговорив свою процентную ставку, оказывала услуги по возврату денежных задолженностей, при этом прикрывалась имеющимися связями в ГКНБ.

Данная преступная деятельность "Айки Мусаевой" осуществлялась в сговоре со спикером Сузакского айылного кенеша "Х.Ж.", который также был задержан.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

В этой связи, лиц пострадавших от деятельности "Айки Мусаевой" ГКНБ просит обратиться по номерам телефонов 0995 012 210, 03722 5-60-49.


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URL: https://www.vb.kg/442178
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, задержание, ГКНБ
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