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Камчыбек Ташиев защитил нацию от правительства воров в законе

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- Канат Кожоев
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Об этом он и сказал на встрече с работниками системы высшего образования. Открыто признался, что принял решение ликвидировать организованную преступность как класс и стал действовать в строгом соответствии с этим своим волевым решением.

Такие генеральские встречи с самыми разными людьми, представителями разных профессий стали традицией. Генерал-полковник Ташиев, что называется, пошел в народ. Объясняет гражданам суть проводимых в Кыргызстане реформ, говорит о целях, задачах и стремлениях правительства, напоминает о необходимости честно работать на своем месте и не нарушать закон. Сам он при этом предельно откровенен и не обходит стороной ни один из "неудобных" вопросов.

Что, кроме прочего, сказал Ташиев на встрече с работниками образования 16 января? "Ситуация была такая, что воры в законе, положенцы, смотрящие по всей стране захватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент – вор в законе и остальные, смотрящие по городам, по районам, по областям. Собирали деньги у предпринимателей и у других. Своя структура у них очень мощная была. Нам пришлось принять вынужденные меры… Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Ради государства. В дальнейшем мы ликвидировали его сообщников, других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы".

Некоторые особо впечатлительные журналисты из разряда "независимых" (особенно те, кто давно находится за пределами Кыргызстана, но продолжает на расстоянии любить родную страну) всполошились и разразились возмущенными прокламациями. Суть такова: случилось страшное. Ташиев принял решение ликвидировать и ликвидировал-таки своего тезку Кольбаева. Слово "ликвидация" наши экзальтированные "независимые" понимают и принимают только в одном смысле: убил. И застонали хором Темиров, Саралаева и прочие "независимые расследователи" - убил, дескать, Ташиев Колю-киргиза, чуть ли не самолично на курок нажал без суда и следствия. А это, дескать, незаконно и негуманно, потому что Камчы Кольбаев – тоже человек, хоть и криминальный авторитет.

И вообще, дескать, насилие – это плохо… Страдальцы при этом забывают, что сами время от времени будоражат народ призывами к новой революции. Революция – это разве не насилие?

По стечению обстоятельств, Кольбаев действительно осенью 2023 года был ликвидирован в буквальном, физическом смысле. Застрелен, оказав сопротивление при попытке задержания. Долго и горько тогда его оплакивали кыргызские и заграничные "правозащитники" и "независимые журналисты". Если бы услышал эти хоровые рыдания какой-нибудь несведущий прохожий, наверняка решил бы, что Кыргызстан прощается с выдающимся государственно-политическим деятелем, по совместительству – великим работником культуры и искусства, да и вообще, человеком, равного которому не рождала кыргызская земля.

Помните, в каком почете (и не только в криминальном мире) был в нашей стране чеченский коллега Кольбаева Азиз Батукаев? А как волновались многочисленные правозащитники, как переживали – вдруг не в ту тюрьму посадят очередного члена ОПГ? Вдруг ему там будет некомфортно, вдруг термобельё не выдадут или не той пищей станут кормить?

Как бы ужасно это ни звучало, но акаевско-атамбаевский Кыргызстан был превращен в натуральное бандитское государство. Где жизнь и здоровье любого преступника ценятся дороже, чем жизни погибших, ограбленных и обездоленных по его вине. Где едва ли не каждый предприниматель хоть раз да побывал на аудиенции у коронованного вора в законе, поклонился ему, преподнес, как падишаху, щедрые дары, спел дифирамбы, даже не имея ни слуха, ни голоса.

Бандиты в республике чувствовали себя хозяевами жизни при молчаливом согласии… Да что там согласие – при активной поддержке властей. И Кольбаев, по которому сейчас определенная часть общества принялась рыдать с новой силой, развернулся во всю ширь именно с подачи президента Алмазбека Атамбаева.

- Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее, - говорил Камчыбек Ташиев, встречаясь с работниками образования. – Базары, торговые центры – никто не платит. У оргпреступности была большая сумма. Мы у них миллиарды отняли. Сейчас у них ничего не осталось, и не будет дальше. Ни один бандит, ни один опэгшник не должен быть богатым. Дальше не будет никакой оргпреступности, никаких бандитов. Да, хулиганы будут, криминогенная обстановка остается, но оргпреступности не будет в нашей стране.

Что он неправильно сказал? Разве неправ он в том, что Кыргызская Республика – единственная страна на постсоветском пространстве, где ликвидирована организованная преступность? Тут бы гордиться, а не к словам цепляться.

Кстати, специально для "независимых" плакальщиков небольшой урок грамматики. Ликвидация – это процесс, в ходе которого нечто прекращает свое существование. И это – именно то, что сделал генерал Ташиев с организованными преступниками. Перестрелял он их всех до последнего? Нет. Но сумел сделать так, что они попрятались по норам и больше носов оттуда не высовывают. Они ликвидированы как класс.

Ташиев за каждый свой шаг (в том числе и непопулярный у некоторой категории граждан) готов ответить перед народом, перед историей. Но не перед теми, кто пытается обвинить его хоть в чем-нибудь, хоть к чему-нибудь придраться, хоть за что-то ухватиться, чтобы в очередной раз облаять и заработать дополнительные очки у своих подписчиков.

Ташиев готов ответить за каждое слово. С народом он честен, чем и навлекает на себя угрозу расправы (вот в данном случае – именно физической). И хорошо бы усилить меры его безопасности, чтобы защитить он желающих поквитаться с ним на бандитском уровне. А от этих страдальцев по Кольбаеву его защищать не надо: страдают они впустую, плачут все тише и тявканье больше напоминает агонию.


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URL: https://www.vb.kg/442179
Теги:
Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, ОПГ, правозащитники, криминал, СМИ
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