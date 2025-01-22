Трамп подписал свои первые указы

20 января прошла инаугурация Дональда Трампа. Теперь он официально - 47-й президент США.

Вскоре Белый дом выпустил пресс-релиз о том, какими будут приоритеты новых властей Америки. Собрали главное о целях Трампа.

Миграция

В ближайшее время Трамп введет режим ЧП на границе с Мексикой. Это необходимо для массовых депортаций нелегальных мигрантов. Чтобы граница осталась безопасной, Трамп будет добиваться отмены политики "поймал-отпустил" и начнет возвращать мигрантов в Мексику. На границе построят стену, нелегалам перестанут предоставлять убежище.

На американо-мексиканской границе тем же вечером прекратили впускать мигрантов. В Сети появились фото и видео рыдающих людей - им сообщили, что путь в США теперь закрыт.

Для охраны границы привлекут армию и национальную гвардию. Наркокартели признают террористическими организациями. США сделают всё, чтобы уничтожить их.

Внутренняя политика

Трамп пообещал, что суды перестанут использовать как "политическое оружие" - вероятно, он имел в виду уголовные дела против себя.

Под властью Трампа Минюст будет добиваться применения смертной казни для преступников, которые совершили тяжкие преступления против человечности. В список входят преступники, убившие сотрудников полиции, и нелегальные мигранты, калечащие и убивающие американцев.

Также Трамп пообещал изменить систему образования - по его словам, сейчас она учит американских детей стыдиться самих себя и ненавидеть собственную страну. Ранее президент обещал упразднить федеральное министерство образования, в его планах - дать больше власти штатам.

Трамп издаст указ о прекращении государственной цензуры. Отдельный указ определит, что в США признают только два гендера - мужской и женский. Трамп пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", однако единственной миссией этой армии будет "победа над врагами Америки".

Заодно Трамп вернул имя президента Мак-Кинли самой высокой горе Северной Америки. Ранее президент Обама вернул ей ее индейское название "Денали" (на языке атабаски это значит "Великий").

Энергетика и экология

Трамп объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики. Множество ресурсов направят на строительство критически важной инфраструктуры. США выйдет из Парижского соглашения по климату, борьба с изменением климата будет закончена.

Правительство пересмотрит законы, которые "неоправданно" ограничивают производство и использование энергии. Также пересмотрят ограничения на добычу и переработку полезных ископаемых.

Трамп пообещал, что золотой век Америки начнется прямо сейчас, а все остальные нации будут завидовать американцам.

Кадровая политика

В США прекратят нанимать на работу новых чиновников - наем будет заморожен везде, кроме важнейших сфер. Госслужащих вернут в офисы, чтобы они работали эффективнее. По данным властей, сейчас 94% госслужащих работают из дома.

По словам Трампа, сейчас правительство в США столкнулось с кризисом доверия. "Радикальные и коррумпированные" политические элиты несколько лет сеяли в стране хаос, Трамп пообещал это закончить.

Внешняя политика

Торговая политика будет определяться принципом "Америка превыше всего". Целью политики будет защита американских производств, рабочих и семей. Трамп ранее обещал ввести заградительные пошлины на импорт в США, а его предыдущий срок прославился "торговой войной" с Китаем.

Трамп объявил, что переименует Мексиканский залив в Американский. Он намерен вернуть контроль над Панамским каналом, а также "водрузить флаг США на Марсе".

Президент пообещал, что будет "миротворцем и объединителем". Ни Россию, ни Украину он не упомянул в своей инаугурационной речи ни разу.

- Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы рассекла мне ухо, но я почувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы вновь сделать Америку великой, - цитирует ТАСС слова Трампа. Он произнес их после того, как принес присягу на верность конституции и стране.

Источник: ngs.ru