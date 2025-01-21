Засуха сильно ударила по Южному Ираку

Население района Аль-Азаир в южной провинции Ирака Майсан мигрирует в сторону провинциального центра, из-за острой нехваткой воды, заявил глава района Казем Дариул, 20 января сообщает Shafaq News.

Дариул отметил, что инфраструктура в центре района Аль-Азаир почти завершена, но по-прежнему сохраняется необходимость в четырех правительственных учреждениях для предоставления услуг, отвечающих потребностям жителей района.

"В рамках мер, принимаемых для решения проблемы нехватки воды, местные власти работают над переводом сельскохозяйственных насосов с дизельного на электрическое питание и рекультивацией земель, ставших бесплодными из-за нехватки воды", - подчеркнул Аль-Азаир.

Дариул объяснил, что "в последнее время в деревнях района наблюдается значительная миграция населения, особенно в районах Аль-Байда и Аль-Сахра, из-за нехватки воды и сельского хозяйства".

В таких обстоятельствах миграция обычно концентрируется в городе Эль-Амарах, административном центре провинции Майсан.

По данным Иракского метеорологического управления, в декабре прошлого года индекс влажности почвы (SPI) на Ближнем Востоке подтвердил наличие сильных и экстремальных засух на всей территории Ирака (в диапазоне 1,6–1,8) по сравнению с нормальными уровнями.

Источник: smi.today