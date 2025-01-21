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В Оше за поборы с водителей задержан инспектор УОБДД

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР было установлено, что отдельные инспекторы ГУОБДД МВД на систематической основе занимаются вымогательством денежных средств у нарушителей правил дорожного движения.

В целях извлечения материальной выгоды, отдельные инспекторы УОБДД по Ошской области требовали от нарушителей ПДД пополнять их мобильные кошельки, при этом взамен с их стороны не составлялись соответствующие протокола об административных нарушениях.

С учетом изложенного, 15 января сего года в ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий совместно с СВР МВД КР по Ошской области был задержан инспектор Управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР по Ошской области старшина милиции Ж.У.А.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/442223
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, Кыргызстан, ГУОБДД
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