В Оше за поборы с водителей задержан инспектор УОБДД

ГКНБ КР было установлено, что отдельные инспекторы ГУОБДД МВД на систематической основе занимаются вымогательством денежных средств у нарушителей правил дорожного движения.

В целях извлечения материальной выгоды, отдельные инспекторы УОБДД по Ошской области требовали от нарушителей ПДД пополнять их мобильные кошельки, при этом взамен с их стороны не составлялись соответствующие протокола об административных нарушениях.

С учетом изложенного, 15 января сего года в ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий совместно с СВР МВД КР по Ошской области был задержан инспектор Управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР по Ошской области старшина милиции Ж.У.А.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.