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Послы Франции и Германии обсудили роль культурных проектов в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана имени Казы Дикамбаева состоялась конференция, организованная посольствами Франции и Германии в Кыргызстане. Мероприятие было посвящено годовщинам двух значительных договоров, сыгравших ключевую роль в формировании и развитии отношений между двумя странами.

В конференции приняли участие послы Франции и Германии в Кыргызстане: господин Николя Фай и доктор Габриэла Геллил, а также студенты Дипломатической академии. Обсуждение было сосредоточено на значении Елисейского договора, подписанного 22 января 1963 года, и Ахенского договора, подписанного 22 января 2019 года. Эти два документа стали основополагающими для укрепления политического, экономического и культурного сотрудничества между Францией и Германией, а также для дальнейшего развития их партнерских отношений на международной арене.

В ходе конференции студенты Дипломатической академии активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы послам по ряду актуальных тем. Вопросы касались не только исторического значения договоров, но и их влияния на развитие двустороннего партнерства, особенно в сфере культурных обменов. Студентов интересовали перспективы реализации совместных проектов и участие молодежи в укреплении франко-германских связей в Кыргызстане и на международной арене.

Французский посол господин Николя Фай в интервью изданию vb.kg подчеркнул важность культурных инициатив, направленных на углубление партнерства между Францией и Германией. "Сегодня Франция и Германия работают вместе, чтобы сделать мир лучше, а Европу - сильнее. Мы рады, что в Кыргызстане реализуется совместный культурный проект Франко-германский институт культуры, который, как надеемся, будет открыт к концу этого года. Уже сейчас мы проводим совместные культурные мероприятия в таких областях, как кино, арт-резиденции и поддержка художников", - заявил посол.


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URL: https://www.vb.kg/442237
Теги:
Германия, посольство, студенты, Франция, Бишкек, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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