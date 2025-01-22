Мэрия Бишкека долгосрочно погасила долг перед ЕБРР

Мэрия города Бишкек досрочно погасила задолженность в размере 31,7 млн сомов, взятую у ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) (в 2017 году был взят кредит в размере 25 млн евро, который должен был быть погашен до 25 марта 2025 года). Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Кроме того, прибыла очередная партия техники, приобретенной на собственные средства. Это универсальные машины для расчистки снега, посыпки дорог солью и мойки дорог летом (20 единиц), а также три специальные машины для сбора снега. Следует отметить, что мэрия Бишкека в прошлом году обновила автопарк в различных направлениях, чего ранее не наблюдалось. Погашение долгов и одновременная массовая закупка специальной техники (всего более 200 единиц) может свидетельствовать о том, что ранее бюджетные средства либо расходились нецелесообразно, либо попросту исчезали", - говорится в сообщении Алагозова.