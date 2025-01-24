Oxfam: число миллиардеров во всем мире увеличилось до 2769

В прошлом году состояние сверхбогатых людей в мире увеличилось на 2 триллиона долларов, в то время как число людей, живущих за чертой бедности, не уменьшилось, заявила британская международная гуманитарная организация Oxfam.

Oxfam опубликовала доклад о неравенстве под названием "Несправедливая бедность и несправедливое богатство колониализма" на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая началась сегодня в Давосе, Швейцария.

В докладе отмечается, что число миллиардеров во всем мире, составлявшее 2565 в 2023 году, увеличилось на 204 в 2024 году до 2769, а общее состояние этих людей достигло с 13 триллионов долларов до 15 триллионов долларов за 12 месяцев, что стало вторым по величине годовым приростом с момента начала ведения учета в прошлом году.

В докладе говорится, что богатство миллиардеров в 2024 году росло в три раза быстрее, чем в 2023 году. По данным Всемирного банка, число людей, живущих за чертой бедности, практически не изменилось с 1990 года.

Подчеркивая, что прогресс в сокращении бедности зашел в тупик, авторы доклада отмечают, что 3,6 миллиарда человек во всем мире живут менее чем на 6,85 доллара в день, что составляет 44 процента населения планеты.

"Растущая концентрация богатства ведет к формированию монопольной власти, когда миллиардеры оказывают все большее влияние на отрасли и общественное мнение", - говорится в докладе.

- Через 10 лет в мире будет 5 долларовых триллионеров

В докладе Oxfam говорится, что состояние 10 самых богатых людей мира в прошлом году увеличивалось в среднем на 100 миллионов долларов в день и что эти люди останутся миллиардерами, даже если потеряют 99 процентов своего состояния.

В докладе Oxfam, в котором прогнозируется, что через 10 лет в мире будет 5 долларовых триллионеров, отмечается, что 60 процентов богатства миллиардеров "теперь приходит по наследству, благодаря монопольной власти или связям знакомых".

"Несправедливое богатство и колониализм - две основные движущие силы накопления богатства миллиардеров", - говорится в докладе.

36 процентов сегодняшнего богатства миллиардеров приобретено за счет "остаточного наследства", отмечается, что большинство сверхбогатых, особенно в Европе, частично обязаны своим богатством историческому колониализму и эксплуатации бедных стран, и говорится: "Например, состояние миллиардера Винсента Боллоре, который поставил свою растущую медиа-"империю" на службу националистическим правым Франции, было частично получено в результате колониальной деятельности в Африке".

В докладе, в котором эта динамика приобретения богатства оценивается как "современный колониализм", отмечается, что большие суммы денег продолжают поступать из стран Юга в страны Севера и их богатейшим гражданам.

- В 2023 году богатые люди выводили из стран Глобального Юга через финансовую систему 30 миллионов долларов в час

Согласно доклуду, 1 процент самых богатых жителей стран Глобального Севера в США, Великобритании и Франции, в 2023 году выводил из стран Глобального Юга 30 миллионов долларов в час.

В докладе отмечается, что страны Глобального Севера контролируют 69 процентов мирового богатства, 77 процентов миллиардных состояний и принимают 68 процентов миллиардеров, хотя составляют всего 21 процент населения планеты.

В отчете содержится призыв к правительствам принять оперативные меры по сокращению неравенства и прекращению чрезмерного богатства, а также призыв обложить налогом самых богатых, ликвидировать налоговые убежища и организовать экономические системы таким образом, чтобы сократить неравенство.

В отчете Oxfam подчеркивается: "Переток богатства с Юга на Север должен быть прекращен. Долги должны быть списаны, а господство богатых стран и корпораций над финансовыми рынками и правилами торговли должно быть прекращено".

- Скорость накопления богатства миллиардерами не только утроилась, но и увеличилась их власть

Комментируя доклад, исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар сказал: "Захват глобальной экономики привилегированным кругом лиц достиг некогда невообразимых масштабов. Неспособность остановить миллиардеров теперь порождает скорое появление триллионеров. Темпы накопления богатства миллиардерами не только утроились, но и возросла их власть".

Заявив, что миллиарды долларов необлагаемого налогами наследства, богатства и власти находятся в руках немногих, Бехар резюмировал: "В каждой стране деньги, столь необходимые для инвестиций в учителей, покупки лекарств и создания хороших рабочих мест, перекачиваются на банковские счета сверхбогатых людей. Это плохо не только для экономики, но и для человечества".

Источник: "Анадолу"