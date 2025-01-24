Штрафы за русский язык - спасение или фарс?

Языковая политика Кыргызстана вновь оказалась в центре внимания. Национальная комиссия по государственному языку республики предложила внести поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие штрафы для организаций и граждан, не предоставляющих услуги на кыргызском языке. Инициатива стала предметом обсуждения как среди сторонников, так и среди критиков идеи.

В Кыргызстане законодательно закреплено использование двух языков - кыргызского, который является государственным, и русского, носящего статус официального. Таким образом использование двух языков, либо каждого по отдельности, если речь не о государственных органах, вполне допустимо. Пока допустимо, поскольку Национальная комиссия по государственному языку в настоящее время инициирует поправки в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают штрафы за предоставление услуг исключительно на русском языке.

Сторонники поправок утверждают, что несмотря на статус государственного, на практике использование кыргызского языка в некоторых секторах, особенно в городах, ограничено. Услуги предоставляются исключительно на русском языке, что создает барьеры для части населения, не владеющей им. Предложение комиссии, по уверению инициаторов, направлено на расширение использования кыргызского языка в деловой жизни.

Главным деловым центром Кыргызстана выступают Бишкек и Чуйская область. Согласно статистике в этом регионе показатель незнания кыргызского языка выше, чем русского. В Бишкеке русский язык не знают только 0,9% населения, в то время как кыргызский - 6,6% жителей столицы, по Чуйской области картина схожая: 2,3% против 12,7%. Это говорит о том, что преобладание услуг на русском языке связано как раз с запросом общества. Бизнес всегда наиболее чувствителен к таким запросам, поскольку зависит от клиентов. И если бы услуги на кыргызском языком были востребованы, предприниматели бы первыми среагировали.

Если же говорить о страновой роли кыргызского языка, за которую радеет Нацкомиссия, то здесь не все так плохо как нам пытаются представить. Согласно переписи населения от 2022 года, средний уровень уверенного знания кыргызского по стране составляет 91,8%. В основном мы говорим о носителях языка, поскольку более 74% населения страны - этнические кыргызы. Вместе с тем в республике проживает 475 тысяч 946 человек, которые плохо владеют или совсем не знают кыргызский язык. Для них языком межнационального общения остается русский язык, поскольку им в Кыргызстане владеет 91,1% кыргызстанцев.

"‎Национализм, в его изначальном, положительном проявлении, является важным инструментом для развития национальной культуры, языка и традиций. Это явление, направленное на укрепление национального самосознания, может сыграть ключевую роль в сохранении и популяризации культурного наследия. Примером можно считать усилия по поддержке национальной культуры в различных странах, включая Россию, где акцент на развитие традиций и языка считается важной государственной задачей", - считает системный аналитик, кандидат наук Бакыт Саипбаев.

Однако, как подчеркивает эксперт, национализм становится проблемным, когда он переходит определенные границы и начинает противопоставлять одну культуру другим, утверждая превосходство одной нации над остальными. Такие крайние формы национализма неизбежно ведут к конфликтам.

"Классическим примером является ситуация на Украине, где попытки форсированного внедрения украинизации привели к серьезным проблемам. Никто не отрицал важности национального языка и культуры, однако методы, такие как принудительное вытеснение других языков, особенно русского, вызвали социальное напряжение и раскол. Высказывания о том, что развитие украинского языка возможно только за счет подавления русского, как это утверждал, Виктор Ющенко, стали ярким примером радикального подхода, который только усугубил ситуацию", - продолжил эксперт.

Если бы инициатива по введению штрафов была единственным шагом в языковой политике страны за последнее время, возможно это бы и не воспринималось как давление на русский язык. Однако, ранее в республике уже были ужесточены требования при приеме на государственную службу, также в стране одобрен законопроект о написании фамилии и отчества по-кыргызски, согласно ему, граждане пока по желанию могут отказаться от русских окончаний в фамилиях -ов, ев, -вич, -вна. Первым такой возможностью воспользовался спикер парламента Нурланбек Шакие он сменил фамилию. Теперь у торага фамилия Тургунбек уулу Нурланбек. Кроме того, в стране поднимаются идеи по популяризации кыргызской письменности.

В этом контексте опасения радикализации языковой политики выглядят не так уж и безосновательно. Очевидно, что эти инициатива играет на руку узкой группе людей, поддерживающих националистов, выступающих за вытеснение русского языка из общественного пространства республики. Причем главная цель даже не в том, что мы заговорили на кыргызском языке, а в том, чтобы мы перестали говорить на русском. Поскольку язык тесно связывает нас с Россией и другими странами региона. Так Запад пытается через дестабилизацию межнациональных отношений добиться расширения своего геополитического влияния в Кыргызстане.

"Для нашей республики важно учесть украинский опыт и стремиться к развитию национальной идентичности, избегая крайностей. Укрепление национальной культуры, языка и традиций должно основываться на принципах взаимоуважения и баланса, чтобы подобные перегибы не стали причиной социальных конфликтов", - уверен Саипбаев.

По мнению эксперта, решение избавляться от окончаний в фамилиях или переходить к национальным формам – личное право каждого. Если люди хотят подчеркнуть свою национальную идентичность таким образом, это их выбор. Главное, чтобы подобные инициативы не наносили ущерба другим языкам и культурам.

Кыргызстан – многонациональная страна, где проживают представители около 100 этнических групп, и важно сохранять баланс и уважение к их культурным особенностям.

"Пока в стране, на мой взгляд, нет официальных мер по его ограничению или ущемлению. Русский язык остается языком межнационального общения, и никаких законодательных инициатив по его отмене или запрету нет. В соседних странах подобные действия, такие как языковые патрули или принудительные требования использовать исключительно национальный язык, уже продемонстрировали свою неэффективность и вызвали общественное недовольство. У нас были единичные случаи бытовых недоразумений, когда, например, кто-то требовал обращаться только на кыргызском языке. Однако такие инциденты являются редкими и не свидетельствуют о системной проблеме", - подчеркивает Бакыт Саипбаев.

Вместе с тем он признает, что действия некоторых представителей власти, в том числе депутатов, порой вызывают вопросы. Активное переименование объектов и желание переписать историю, по мнению Саипбаева - это проявление не всегда продуманных инициатив. Например, желание убрать памятник Ленина.

"Я уверен, такие действия подогреваются внешними провокаторами, всякими азаттыками. Важно не поддаваться этим провокациям и проводить национально ориентированную политику с учетом истории, традиций и интересов всех этносов, проживающих в Кыргызстане. Только в условиях взаимоуважения и диалога можно обеспечить стабильное развитие общества и укрепление национальной идентичности без ущемления прав других", - заключил эксперт.

Причем говоря об ущемлении прав подразумеваются не только права людей других национальностей, проживающих в Кыргызстане, но и нас самих. Ведь слом двуязычной модели в Кыргызстане может привести к серьезным последствиям. К таким как: ухудшение экономической ситуации внутри страны, осложнение положения трудовых мигрантов в России, утрата молодежью доступа к престижному российскому образованию, а также к свертывание экономических связей, которые сегодня обеспечивают рост и повышение благосостояния наших граждан.