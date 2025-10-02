Погода
Владимир Агафонов: Детский спортивный туризм - вклад в будущее Кыргызстана

Светлана Лаптева
Эксперт по детскому туризму, опытный тренер, президент Федерации спортивного туризма Кыргызстана Владимир Агафонов рассказал VB.KG о том, что такое спортивный туризм, почему туристские походы важны для подрастающего поколения, как обеспечить безопасность и какие перспективы ждут эту сферу в Кыргызстане.

Как началась ваша личная история со спортивным туризмом? Что вас привлекло в этом виде спорта?

Мне было 12 лет, когда я попал в секцию спортивного туризма. Помню, как впервые попробовал залезть на скалу со страховкой - дрожащие ноги, страх, но и восторг от того, что ты это сделал.

Меня привлекло именно то, что здесь сочетается всё: и природа, и техника, и команда, и постоянная работа над собой. Это не просто прогулки - это спорт характера.

В спортивном туризме нельзя обмануть природу, нельзя срезать путь или "договориться" с перевалом. Он учит честности, ответственности - за себя и за других. Наверное, именно это и стало главным - ощущение, что ты растёшь как человек с каждым пройденным перевалом, с каждой связкой, с каждой ночёвкой в снегу. С тех пор я так и иду этой дорогой.

Чем, на ваш взгляд, спортивный туризм отличается от других экстремальных дисциплин? Это больше про спорт, природу или командную работу?

Спортивный туризм - это баланс. Здесь и спорт, и природа, и команда - всё важно. В отличие от многих других экстремальных видов спорта, он не про шоу и не про одиночек, а про путь, где каждый зависит от всех, а успех - в умении пройти вместе через настоящие горы, а не просто преодолеть себя.

Какие чувства испытывает человек, когда преодолевает горные дистанции с рюкзаком за плечами, полагаясь только на себя и свою команду?

Когда идёшь в гору с рюкзаком, чувствуешь одновременно усталость и восторг, напряжение и свободу. Каждый шаг - это преодоление: рельефа, погоды, себя. Но рядом команда, и это даёт силы.

Появляется ясность - кто ты, на что способен и почему это важно. Бывают моменты, когда тяжело до предела, но потом - вершина, перевал, костёр на стоянке - и приходит глубокое удовлетворение и ощущение настоящей жизни.

В горах человек становится настоящим - честным, собранным и живым. Каждый поход - это не просто путь в горах, а путь к себе.

Что, по-вашему, даёт спортивный туризм человеку, помимо физической подготовки?

Спортивный туризм - это не только про физическую силу и знание техники туризма, но и про силу духа. Он учит терпению, доверию, уважению к природе и окружающим. На дистанции исчезают маски - остаёшься настоящий ты, и рядом такие же настоящие люди.

В горах нет богатых и бедных, титулов и званий - есть только плечо товарища, верёвка и общая цель. Это диалог без слов, где каждый шаг говорит о человеческих ценностях сильнее любого флага. Спортивный туризм даёт человеку главное - умение оставаться человеком на любой высоте и в любых условиях.

Что такое детский туризм и чем он отличается от взрослого?

Детский туризм - это не столько спорт, сколько воспитание. У взрослых цель - пройти маршрут, преодолеть себя. У детей важнее другое: научиться быть самостоятельными, дружить, помогать друг другу. Я всегда говорю: "Туризм - это школа жизни". У костра ребёнок учится слушать и слышать, в палатке понимает, что уют можно создать своими руками, а на маршруте - что трудности преодолимы.

С какого возраста можно начинать водить детей в походы?

В специализированные туристские кружки и секции мы принимаем детей с 7–8 лет. Сначала это простые прогулки, однодневные маршруты. Помню, как мы вели ребят в Чункурчак: всего пара километров, но радости у них было столько, будто они покорили Эверест. Главное - не перегружать. Постепенно появляются туристские лагеря, двух- или трёхдневные походы. А уже в 13–15 лет ребята могут проходить вполне серьёзные маршруты.

Какие формы детского туризма востребованы сегодня?

Конечно, школьные кружки и туристские секции - это основа. Но мир меняется. Дети любят квесты, исследовательские экспедиции. Например, в одном лагере мы сделали "геологическую разведку": ребята собирали образцы камней, потом вместе обсуждали находки.

Туризм стал для них не только приключением, но и "живым уроком" науки.

Какие принципы, воспитанные в походах и на дистанциях, вы стараетесь передать молодому поколению?

Прежде всего - ответственность: за себя, за товарища, за каждое принятое решение. Затем - взаимовыручка. В походе не выжить одному. Настоящая сила - в умении помочь и принять помощь. Уважение к природе - ещё один важный принцип. Горы учат уважать стихию, быть внимательным и бережным к природе. И, наконец, - стойкость. Туризм показывает: если ты сделал ещё один шаг, несмотря на усталость и страх - ты уже победил.

Я стараюсь передать молодым не просто знания и технику, а ощущение, что в любой ситуации можно оставаться человеком - спокойным, надёжным, способным думать о других, даже когда тяжело самому.

Что нужно для развития детского туризма на системном уровне в Кыргызстане?

Люди. Подготовленные руководители - и туристы, и педагоги одновременно. Без них никакие маршруты и палатки не помогут. Важно, чтобы государство и родители были вовлечены. К сожалению, пока многое держится на энтузиазме кружков и отдельных педагогов. Оплата труда руководителей детских туристских кружков остаётся крайне низкой и совершенно не соответствует той ответственности, которую они берут на себя. Ситуацию усугубляет нехватка снаряжения и отсутствие специально оборудованных площадок и залов для занятий.

Родители часто волнуются за безопасность. Как решается этот вопрос?

Я понимаю, что родители волнуются, когда дети идут в поход - это естественно. Поэтому каждый шаг тщательно продумывается: маршрут, погода, снаряжение, уровень сложности. Дети в поход идут подготовленные, после специальных тренировок по общефизической подготовке и со знанием необходимых туристских техник - умением ставить палатки, ориентироваться на местности и т.д. Инструкторы всегда рядом и следят за безопасностью.

Перед походом мы рассказываем родителям обо всём: куда идём, что берём с собой, какие меры предосторожности принимаем. Так дети получают настоящее приключение, а родители - уверенность, что их ребёнок в надёжных руках.

Современные дети часто выбирают гаджеты вместо природы. Как их заинтересовать?

Нужно говорить с ними на их языке. Если просто сказать: "Пойдём в поход", многие откажутся. Но если это будет квест, экспедиция или командная игра - они загорятся. В одном из походов мы сделали "выживание на необитаемом острове" (на самом деле это была поляна у речки). Дети сами строили укрытия, искали "сокровища". Для них это был настоящий фильм в реальности.

Какую пользу детский туризм приносит обществу?

Огромную. Это здоровое поколение, которое умеет работать в команде, уважает природу и любит свою Родину искренне, потому что знает её, прошёл многие места своими ногами, побывал в её самых красивых и интересных уголках. Туризм можно интегрировать в образование: уроки биологии в лесу, географии в горах, истории у памятников. Ребёнок учится не по учебнику, а на практике. Это знания, которые останутся на всю жизнь.

Получается, туризм - это инвестиция в будущее?

Абсолютно. Он формирует сильных, самостоятельных людей. И главное - дарит детям то, чего так не хватает сегодня: живые эмоции, дружбу и опыт настоящих приключений. А это дороже любого гаджета.

Видите ли вы будущее у спортивного туризма в Кыргызстане? Что нужно, чтобы он стал массовым и популярным у молодежи?

Как президент Федерации спортивного туризма Кыргызстана, я с уверенностью могу сказать: у нашего спорта огромное будущее. Наш "стадион" - от Тянь-Шаня до Памира. Осталось научить молодёжь его использовать - не только для селфи, а для настоящих побед!

Наши горы, природа и культура создают уникальные возможности для развития многих видов туризма, в том числе и спортивного. Чтобы спортивный туризм стал массовым и популярным у молодежи, нужны системные шаги - от внедрения туризма в школьную и студенческую программу до создания доступных секций, маршрутов, соревнований и информационной поддержки на уровне государства и медиа.

Важно показать, что это не только спорт, но и приключение, самопознание, команда и возможность прикоснуться к природе. А ещё - сообщество, где каждый почувствует себя частью большой семьи. Тогда горы перестанут быть просто ландшафтом, а станут местом роста и вдохновения для многих.

Есть необходимость в создании специализированной спортивно-туристской школы с филиалами во всех областях республики, которая была бы кузницей кадров и для подготовки гидов-профессионалов - это рабочие места в регионах и для инструкторов детско-юношеского туризма, и воспитание подрастающего поколения людей, знающих и любящих родной край.

Только совместными усилиями государственного и частного партнёрства мы сможем раскрыть потенциал Кыргызстана как одного из мировых центров спортивного туризма и вдохновить новое поколение на покорение вершин.


