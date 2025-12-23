Ташиев: С 1 января 2026 года ГКНБ прекратит необоснованные проверки бизнеса

23 декабря 2025 года в селе Таш-Мойнок Аламудунского района Чуйской области состоялась торжественная церемония открытия центра отдыха Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Кызыл-Белес".

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев, полномочный представитель Президента КР в Чуйской области Амангелди Осмонов, ветераны и личный состав органов национальной безопасности.

Общая площадь комплекса составляет 29 гектаров. На его территории созданы современные условия для полноценного отдыха сотрудников ГКНБ и членов их семей. В рамках проекта построены 15 благоустроенных домов площадью по 60 квадратных метров каждый, функционирует канатная дорога протяженностью 600 метров, выполнены работы по благоустройству и освещению территории. Комплекс предназначен для круглогодичного семейного отдыха в экологически чистой зоне.

Выступая на церемонии, председатель ГКНБ отметил, что создание подобных объектов является важной частью социальной поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности и напрямую влияет на повышение эффективности их профессиональной деятельности.

Отдельно генерал-полковник Камчыбек Ташиев обозначил ключевые направления работы органов национальной безопасности на 2026 год. В частности, было подчеркнуто, что с 1 января 2026 года в целях поддержки добросовестного предпринимательства планируется прекращение необоснованных проверок со стороны ГКНБ и других правоохранительных органов. Приоритетом станет защита законных прав предпринимателей и обеспечение экономической свободы, при одновременном применении жестких мер ответственности к лицам, занимающимся незаконной деятельностью.

Значительное внимание будет уделено и противодействию коррупции. В 2026 году антикоррупционные мероприятия планируется активизировать во всех государственных органах, включая финансовый, энергетический и горнодобывающий секторы, а также центры обслуживания населения.

Также было отмечено, что в стране завершена системная работа по ликвидации организованных преступных группировок. В этой связи председатель ГКНБ подчеркнул недопустимость необоснованного привлечения граждан к ответственности по данному признаку.

Глава комитета призвал сотрудников органов безопасности и других правоохранительных структур строго соблюдать принципы законности, объективности и профессиональной этики, не допуская нарушения прав и свобод граждан.

В завершение церемонии генерал-полковник Камчыбек Ташиев перерезал символическую красную ленту и ознакомился с условиями, созданными на территории центра отдыха "Кызыл-Белес".