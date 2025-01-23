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ГКНБ: Задержан член ОПГ за призывы к массовым беспорядкам

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В рамках противодействия организованным преступным группам, вынашивающим намерения по организации массовых беспорядков, задержан гражданин КР Б.Э.Б., 1988 года рождения, по прозвищу "Огуз". Он состоит на учете МВД КР как член ОПГ ликвидированного Камчы Кольбаева был осужден в 2013 году по статье 123 ("Похищение человека", в редакции 1997 года) УК КР, а также в 2022 году по статье 283 ("Незаконное изготовление наркотических средств") УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, задержанный Б.Э.Б. в социальных сетях под фейковыми аккаунтами систематически публиковал посты с призывами к массовым беспорядкам, вынашивая намерения отомстить за ликвидацию Камчы Кольбаева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278 УК КР ("Массовые беспорядки"). Задержанный водворен в Учреждение №21 СИН при МЮ КР. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению преступных связей, причастных к указанным фактам.


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URL: https://www.vb.kg/442274
Теги:
ГКНБ, задержание, массовые беспорядки, ОПГ, Кыргызстан, соцсети, Камчы Кольбаев
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