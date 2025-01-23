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Омурбек Бабанов: Поездка с президентом открыла для меня многое

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- Бакыт Басарбек
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Политик Омурбек Бабанов поделился впечатлениями от совместной с президентом КР Садыром Жапаровым поездки на Алтай. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Хотел поделиться некоторыми своими наблюдениями из поездки на Алтай с Президентом Садыром Нургожоевичем. Возможность увидеть его в деле выпадает очень редко, а эта поездка дополнительно открыла для меня многое.

Конечно, фотографии в лыжной форме могут создать впечатление отдыха. Но, находясь рядом, я убедился, что это была интенсивная работа. Президент внимательно изучал все аспекты горнолыжного курорта "Миң жүрөк" (Манжерок): от дизайна и строительства канатных дорог до функциональности отелей, ресторанов, даже детских зон. Он фиксировал все на фото и видео, интересовался всеми моментами – от проектирования до продаж.

Зачем? Чтобы в Кыргызстане, на горнолыжном курорте, объединяющего горы Жыргалан, Ак Булак и Бозучук, было не просто хорошо, а лучше, как в прекрасном "Миң жүрөк". Алтайский опыт раскрывает то, как эффективно можно использовать природный потенциал, внедрять современные технологии и дизайны со вкусом, создавая самую комфортную и безопасную среду для туристов.

Выражаю благодарность принимающей стороне, которая построила один из лучших горнолыжных курортов в мире и открыто поделилась своим опытом. Уверен, что полученный опыт поможет сделать Кыргызский "куршавель" еще более продуманным и успешным. Этот проект – не просто про отдых. Это вложение в здоровый образ жизни, в развитие экономики страны", - написал Бабанов.


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URL: https://www.vb.kg/442277
Теги:
Омурбек Бабанов
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