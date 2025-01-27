Вузы РФ увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов

Российские университеты, согласно приказу Минобрнауки РФ о порядке приема, до 20 января должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест. Опрошенные вузы рассказали ТАСС об изменениях в приемной кампании 2025/2026 учебного года.

Информацию предоставили восемь вузов: МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По приказу Минобрнауки, приемная кампания в бакалавриат, как обычно, стартует 20 июня.

Увеличение количества бюджетных или платных мест

Практически во всех опрошенных вузах увеличилось количество бюджетных или платных мест. Ранее в Минобрнауки сообщали, что общий объем бюджетных мест на 2025/2026 учебный год в российских вузах составит свыше 619,1 тысячи мест. В пресс-службе РАНХиГС уточнили, что число бюджетных мест на очные образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличено на 11%. Проректор, начальник управления "Приемная комиссия" РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Никулин рассказал, что общее количество бюджетных мест в вузе по всем уровням образования увеличилось на 18% в сравнении с 2024 годом. Количество внебюджетных мест в рамках приемной кампании 2025 также увеличилось, уточнил он.

Число бюджетных мест в РГГУ в 2025 году увеличилось почти на 500, значительнее всего - по укрупненным группам направлений подготовки "История и археология", "Теология", "Философия, этика и религиоведение", "Языкознание и литературоведение", "Юриспруденция", "Экономика и управление", сообщила ответственный секретарь приемной комиссии университета Ольга Макаревич. А число платных мест сохраняется на одном уровне на протяжении нескольких последних лет, при этом возможно его изменение на отдельных направлениях, добавила она. В 2025 году абитуриентам всех уровней образования в РУДН доступно 2 971 бюджетное место - это на 350 больше, чем в прошлом году. Больше всего бюджетных мест на направлениях точных, технических и естественных наук, сообщили в пресс-службе.

Директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ Александр Чеповский сообщил, что для бакалавриата и специалитета выделено 4 085 бюджетных мест, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Из них для московского кампуса - 2 717 мест, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. В Российском государственном социальном университете в 2025 году количество бюджетных мест по сравнению с 2024 годом несколько снизилось и составляет 1 148, а число платных мест существенно увеличилось - на 1 811 - и составляет 6 309, уточнила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская.

В сравнении с предыдущим годом глобальных изменений в количестве мест в МГТУ нет, отметили в пресс-службе университета. Так, на бюджетную основу первого курса на программы бакалавриата и специалитета выделено порядка 4 635 мест на 3 образовательные площадки: Москва, Калуга и Мытищи - это на 105 мест меньше, чем в 2024 году. На коммерческую основу в вузе выделено примерно 2 000 мест. В МФТИ бюджетных мест в бакалавриате 1 092, по сравнению с прошлым годом их стало больше на 15, что связано с набором на новую программу "Фундаментальная математика", уточнили в пресс-службе.

Изменения в экзаменах для поступления

В университетах напомнили, что в соответствии приказом Минобрнауки о перечне вступительных испытаний в ряде программ изменился их состав. В РАНХиГС указали, что иностранный больше не будет учитываться при поступлении в вуз на ряд направлений, среди которых прикладная математика и информатика, инноватика, судебная экспертиза, а математику теперь можно использовать в качестве предмета по выбору при поступлении на программы по юриспруденции. В РУДН на образовательных программах аграрно-технологического института, инженерной академии, института экологии, факультета искусственного интеллекта и факультета физико-математических и естественных наук из списка предметов по выбору исключен иностранный язык. На образовательное направление "Биология" расширен перечень предметов по выбору - теперь можно подать документы, приложив результаты экзамена по химии, математике, физике и информатике, сообщили в вузе.

Число ЕГЭ в технических вузах

Согласно утвержденному правительством РФ комплексному плану мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, в 2026 году запланировано введение обязательного вступительного испытания по физике на все инженерные направления подготовки высшего образования.

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В 2025 году МГТУ решил сохранить три предмета ЕГЭ при поступлении, но если ранее выпускники при поступлении на большинство направлений подготовки могли сдать или физику, или информатику, то с этого года на большинство программ университет ввел безальтернативно физику в качестве третьего предмета для поступления. Однако с 2026 года будет реализована концепция четырех ЕГЭ: для поступления в вуз будет необходимо сдать и физику, и информатику, отметили в МГТУ. Физтех не вводит никаких новшеств в будущую приемную кампанию - прием будет происходить по результатам трех ЕГЭ, исключение составит программа "Системное программирование и прикладная математика".