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В Аламудунском районе задержана подозреваемая в крупном мошенничестве

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В Аламудунском районе задержана подозреваемая в совершении мошенничества, связанное с земельными участками в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 июля 2024 года в милицию обратился гражданин А.А., о принятии мер в отношении гражданки Б.Д. которая в период времени с 2020 по 2021 года использовав поддельную генеральную доверенность от имени гражданина А.Б., под предлогом трансформации земельной доли сельскохозяйственного назначения, расположенной в селе Мыкан Аламудунского района, раздробила по 0.4 га., на 25 земельных участков и продала третьим лицам, под строительство жилых домов. Тем самым причинила гражданину А.А., ущерб в особо крупном размере на общую сумму 507 000 долларов (44 410 000 сомов) и скрывалась.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.209 (Мошенничество) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая гражданка Б.Д. 1966 года рождения, которая была водворена в ИВС.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/442328
Теги:
Аламудунский район, задержание, земельный участок, мошенничество, ГУВД
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