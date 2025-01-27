Канат Асенов: Будущее футбола в Кыргызстане - дети и молодежь

Канат Асенов уже 15 лет активно участвует в развитии кыргызского футбола. На сегодняшний день он занимает должность исполнительного директора Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ) . До этого работал в Кыргызском футбольном союзе, где возглавлял различные департаменты. Также Канат Асенов является комиссаром матчей Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В интервью изданию vb.kg исполнительный директор КПФЛ поделился интересными фактами из футбольной жизни в Кыргызстане и взглядами на будущее отечественного футбола. Также он рассказал о роли КПФЛ в организации чемпионатов, поддержке молодежных лиг, а также о перспективах внедрения новых технологий в футбол, таких как система VAR.

Канат Елемесович, здравствуйте! Вы на протяжении 15 лет работаете в сфере футбола Кыргызстана. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, текущем состоянии футбола в стране, а также об инфраструктуре для Лиги и команд?

Здравствуйте! Конечно, с удовольствием расскажу. Думаю, любителям футбола будет интересно вспомнить историю его развития в Кыргызстане. Как мы знаем, футбол в нашей стране начал развиваться еще во времена Советского Союза, когда наши команды участвовали в союзных чемпионатах. После распада СССР у нас появился национальный чемпионат, в котором играло разное количество команд.

На данный момент структура клубного футбола включает 3 лиги: Премьер-Лига , Национальная лига и Региональная лига. В 2025 году в Премьер-Лиге будут играть 14 клубов, в Национальной лиге 20 команд и в Региональной лиге более 40. В лигах действует система спортивного повышения и понижения в классе. Команды победители своих лиг выходят в лигу выше рангом, ну и с этого года также будет, что команды занявшие последние места будут спускаться в лигу ниже классом.

Также помимо этих лиг есть Чемпионат дублеров до 21 года и Молодежная лига до 18 лет, ну и чемпионаты страны в различных юношеских возрастах.

Если говорить о развитии кыргызского клубного футбола, то оно происходит поэтапно. В футболе Кыргызстана всегда было три основные проблемы: инфраструктура, финансы и кадры. Однако мы видим, что сейчас ситуация меняется. В последние годы активно строятся стадионы, которые позволят нам проводить как международные, так и республиканские турниры. Растет количество спортивных площадок и крытых манежей, где можно играть в футбол круглый год. Появляется освещение, что дает возможность проводить игры в вечернее время, создавая удобства для болельщиков, которые могут посещать матчи после работы.

Что касается футболистов, в этом году у нас были интересные трансферы. К нам приезжают сильные игроки, а местные футболисты также прогрессируют. Увеличение числа клубов открывает новые возможности для молодежной и национальной сборных. Чем сильнее внутренний чемпионат, тем сильнее сборная. Поэтому важно, чтобы матчи были зрелищными и насыщенными.

Мы также работаем над обучением персонала и развитием инфраструктуры. Футбол – это не только игроки на поле, но и большая команда за его пределами: тренеры, врачи, координаторы матчей администраторы, маркетологи, сотрудники СМИ и другие. Мы ежегодно организовывем семинары для сотрудников клубов. В этом году также планируем упор сделать на отделы соревнований, маркетинга и медия, приглашая инструкторов из зарубежа и привлекая местных специалистов.

Наша цель – создать все условия для того, чтобы кыргызский футбол рос и развивался, а наша сборная играла во всех финальных стадиях различных чемпионатов. У Кыргызского футбольного союза и КПФЛ большие планы, и я уверен, что мы сможем их реализовать.

В последних двух турнирах Кубка Азии Национальная сборная Кыргызстана показала миру, что она является конкурентоспособной командой. Расскажите, как Кыргызский футбольный союз (КФС) достигла этой цели, и что дальше нужно сделать?

Да, что касается сборной Кыргызстана, была проделана колоссальная работа. Если представить кыргызский футбол как дом, то фундаментом этого дома является наш детско-юношеский футбол, это наши будущие звезды, которые через время придут в национальную сборную. Стены этого дома - это профессиональные лиги. Чем крепче стоят лиги чемпионата, тем устойчивее будет крыша, а крыша - это наша национальная сборная. Кыргызский футбольный союз проделывает огромную работу, не все видно со стороны простому обывателю, но скажу, что внутри нашего футбола работают большие профессионалы, фанатики своего дела. Во всех сферах нашего футбола в рамках стратегического плана ведется работы, в одном направлении работают и специалисты и тренера и футболисты. В совокупности это и дает результат.

Мы все должны стремиться к тому, чтобы сборная защищала честь страны и добивалась больших успехов на международной арене. Последние два Кубка Азии показали, что сборная квалифицируется и достойно выступает. Сейчас она уже автоматически попадает на третий чемпионат Азии. Впервые в истории Кыргызстана команда вышла в третий раунд отбора Чемпионата мира, где её соперниками стали сильные сборные, такие как Иран и Узбекистан и другие. Это радует, так как демонстрирует поступательное движение вперед. Футбол во всем мире является лакмусовой бумажкой, одним из индикаторов стабильности и прогресса страны. Соответственно, чем выше уровень развития спорта, не только футбола, тем выше уровень развития нашего государства. Я уверен, что в скором времени нам по силам будет замахнуться и на выступление на мировом первенстве.

Расскажите о смене поколений в национальной сборной?

Процесс смены поколений в футболе , как и в любом другом спорте он неизбежен. Мне посчастливилось поработать со многими поколениями наших футболистов. И поверьте каждый из них внес огромный вклад в развитие футбола. Нынешние успехи нашей сборной, это успех всех тех кто защищал честь нашей страны на протяжении многих лет. Уходят футболисты, приходит молодежь, радует что опытные игроки есть в сборной, они образуют все вместе сплав опыта и молодости, без ветеранов молодежь расти не будет. И радует что многие бывшие футболисты идут в тренеры, чтобы передавать свой опыт новому поколению.

Естественно, молодым футболистам требуется время для стабильной игры, но с каждым матчем за сборную они растут. Кроме того, у нас есть молодежные сборные разных возрастов. Например, в этом году сборная до 20 лет участвует в Чемпионате Азии. Это те игроки, которые через несколько лет будут лидерами основной сборной.

У сборной есть система преемственности: игроки из юношеской сборной U-17 переходят в U-20, затем в олимпийскую сборную, а позже - в национальную. Такой подход позволяет обновлять состав команды плавно и качественно.

Что Вы можете рассказать о выездных учебно-тренировочных сборах (УТС) сборной и клубов за рубежом?

Раньше, начиная с 1990-х и даже в 2000-х годах, наши клубы и сборные редко могли позволить себе выезды на УТС. Сегодня ситуация изменилась. Сейчас многие наши команды, включая сборную, регулярно выезжают за рубеж на сборы.

Это особенно важно, так как позволяет игрокам тренироваться на качественных полях и участвовать в товарищеских матчах с сильными зарубежными командами. Подобные сборы помогают проверить силы и уровень подготовки команды.

Учебно-тренировочные сборы - это интенсивный период тренировок, необходимый как для опытных спортсменов, так и для начинающих.

Фанатам футбола и читателям будет интересно узнать количество команд на новый сезон 2025 года. Расскажите нам об этом?

Наши болельщики футбола помнят, что в прошлом году в чемпионате участвовало 10 команд. В 2025 году к ним добавляются 4 новые команды: ФК "Узген", ФК "Бишкек Сити", ФК "Барс" и ФК "Азиягол". Это новые коллективы, созданные в прошлом году, но в этом году они впервые примут участие в Чемпионате Кыргызстана.

Кроме того, по регламенту Чемпионата у нас есть Национальная лига, в которой принимают участие 20 команд: 10 на севере и 10 на юге страны, разделенные на территориальные зоны. Также в этом году мы впервые внедрим правило спортивного повышения в лиги: две последние команды Высшей лиги опустятся в Национальную лигу, а две лучшие команды Национальной лиги поднимутся наверх, в Высшую лигу.

Те, кто следит за футболом и изучает трансферы, видят, как футбольные клубы активно формируют свои составы. Времени у них немного, так как 1 марта стартует новый футбольный сезон матчем за Суперкубок, где сыграют "Мурас Юнайтед" и "Абдыш-Ата", а 4 марта начинается Чемпионат страны. Мы проведем два тура, затем будет небольшая пауза из-за матчей нашей Национальной сборной в отборе на Чемпионат мира, и в конце марта Чемпионат возобновится.

В этом году 14 команд сыграют в два круга. Каждая команда проведет по 26 игр, а общее количество матчей составит 182. Помимо этого, команды примут участие в Кубке Кыргызской Республики, добавив дополнительные игры.

Также в этом году две наши команды – ФК "Мурас Юнайтед" и ФК "Дордой" – сыграют в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации "Silk Way Cup". Это турнир с участием команд из Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Кроме того, наш действующий чемпион - ФК "Абдыш Ата", примет участие в турнире под эгидой Азиатской футбольной конфедерации "Challenge League", и мы надеемся, что все наши команды достигнут больших успехов.

Будете ли вы внедрять систему VAR в нашем чемпионате в 2025 году?

Да, обязательно! В этом году мы проведем чемпионат с использованием системы VAR, чтобы матчи проходили максимально честно.

Для понимания: система видеопомощи арбитру (VAR) – это комплекс технологических и организационных мероприятий, позволяющий записывать трансляции с камер, в том числе Основного Вещателя. Полученные записи анализируются сертифицированными специалистами для подготовки решений, которые помогают судье принимать верные решения.

Есть ли в Кыргызстане поддержка для детей и молодежи, которые хотят сделать карьеру в футболе?

Конечно! И не просто поддержка, а целая система, которая помогает им пройти путь от детско-юношеского футбола до профессионального уровня.

Ранее я уже говорил, что фундамент кыргызского футбола – это детско-юношеский футбол. Как и в любом другом государстве, без должного внимания к этой сфере невозможно добиться значимых результатов. Все выдающиеся футболисты, начинали именно с детского футбола, а затем шаг за шагом переходили на взрослый уровень.

Я долгое время работал в детском футболе Кыргызстана, и сейчас этим занимается Детская футбольная лига. За последние 10–15 лет количество детских турниров заметно выросло. У нас появились детско-юношеские лиги, которые организуются по возрастам и охватывают всю республику. Это даёт ребятам возможность проявить себя и показать свои способности. Если раньше в турнирах участвовали только крупные города, то теперь к ним присоединились и сёла.

Структура клуба в Кыргызстане такова: если команда получает право играть в Премьер-лиге, она должна участвовать в отдельном чемпионате дублёров до 21 года. Также клуб обязан представлять команды в молодёжной лиге до 18 лет, до 16 лет, до 15 лет и так далее, начиная с 13 лет. Когда клуб доходит до Премьер-лиги, он автоматически "тянет" за собой всю эту линейку.

Более того, мы вводим женский футбол: каждая команда должна иметь женский состав. Даже для участия во втором дивизионе (Национальной лиге) одним из требований является участие в чемпионатах с детско-юношескими командами. Это создаёт систему, в которой детско-юношеские коллективы привязаны к профессиональным клубам.

Например, мальчик играет за команду с 13 лет, проходит все этапы чемпионатов, попадает в академию клуба, а затем – в основную команду. Раньше проблема перехода из детско-юношеского футбола в профессиональный была серьёзной: 16-летние футболисты, не имея перспектив, уходили из спорта. Сейчас эту проблему мы решили.

Переход из одной команды в другую проходит через два чемпионата – Ю-18 и Ю-21. Футболист в 18 лет адаптируется в Ю-21, затем переходит в дубль и, наконец, в основную команду. Это делает процесс плавным и помогает игрокам привыкнуть к системе команды.

Раньше мы теряли молодых игроков из-за отсутствия такого перехода. Например, 16-летнему мальчику просто некуда было идти дальше, если он не попадал в команду. Теперь его карьера продолжается: сначала Ю-18, потом Ю-21, а затем основная команда.

Эти два чемпионата направлены на то, чтобы сделать переход из детского футбола во взрослый более мягким. Ведь в 16 лет игрок всё ещё ребёнок, и ему сложно сразу конкурировать со взрослыми.

Где вы видите наш футбол через 10 лет?

Через 10 лет я вижу нашу сборную в топ 8 сборных Азии, пистонным участником Чемпионата Азии, очень надеюсь увидеть нашу команду в числе участников Чемпионата Мира. Наши клубы играют в Лиге Чемпионов Азии . Наша Лига растет и является ведущей в своем регионе, четкая и стабильная система лиг с сильными и финансово независимыми клубами.

Что вы скажете нашим болельщикам?

Нашим преданным болельщикам я скажу только одно болейте за свои команды, приходите на стадионы и я уверен вместе мы добьемся большего.