Выявлены семена эспарцета из Казахстана, не соответствующие фитотребованиям

Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 24 января 2025 года при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдавар автодорожный" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики семян эспарцета в количестве 20 тонн ввозимой из Республики Казахстан.

Согласно пункта 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного Союза от 18 июня 2010 г. №318, составлен акт о возврате подкарантинной продукции и груз был возвращен отправителю по причине, что сведения содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации указанной в маркировке груза.