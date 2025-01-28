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Выявлены семена эспарцета из Казахстана, не соответствующие фитотребованиям

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- Светлана Лаптева
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Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 24 января 2025 года при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Чалдавар автодорожный" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики семян эспарцета в количестве 20 тонн ввозимой из Республики Казахстан.

Согласно пункта 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного Союза от 18 июня 2010 г. №318, составлен акт о возврате подкарантинной продукции и груз был возвращен отправителю по причине, что сведения содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации указанной в маркировке груза.


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URL: https://www.vb.kg/442344
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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