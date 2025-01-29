В Бишкеке проходит агропромышленный форум "АгроДиалог 2025"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР организовало уникальное мероприятие - агропромышленный форум "АгроДиалог 2025". Основная задача мероприятия - мотивация фермеров, достигших высоких результатов и экономических успехов в области растениеводства.

В первый день форума 16 ведущих фермеров-чемпионов в сфере растениеводства прошли по красной дорожке под аплодисменты студентов аграрного университета. Они выступили главными спикерами на этой встрече, поделились своим опытом, провели мастер-классы для участников, приехавших из различных регионов. Также они показали современные методы и передовые технологии, используемые на всех этапах - от полевых работ до сбора урожая.

Во второй день форума будут продемонстрированы успешные практики в области животноводства, рыбоводства, пчеловодства. На третий состоятся встречи с переработчиками сельхозпродукции, а также с представителями научного сектора сельхозпроизводства. А уже 31-го января в торжественной обстановке чемпионам по направлениям будут вручены медали Министерства - "Чемпион сельхозпроизводства"

Программа форума включает сессии по обмену опытом в следующих направлениях: зерновые культуры, технические культуры, фрукты, ягоды, а также презентации программ поддержки от государственных органов и финансовых институтов.

Форум является важной площадкой для повышения конкурентоспособности и экономического развития сельскохозяйственного сектора страны. По итогам мероприятия лучшие практики будут широко распространены, а среди фермеров укрепятся принципы устойчивого развития.