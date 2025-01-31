В США миллионам госслужащих предложили уволиться

Администрация президента США Дональда Трампа предложила двум миллионам госслужащих уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев. Таким образом Белый дом пытается сократить численность госслужащих и вытеснить тех, кто не поддерживает политику Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила примерно двум миллионам госслужащих уволиться в обмен на выплату зарплаты до конца сентября. Таким образом Белый дом пытается значительно сократить численность федеральной рабочей силы и вытеснить тех, кто не поддерживает политическую программу Трампа, пишут New York Times и Washington Post.

Электронное письмо с таким предложением госслужащим накануне разослало Управление кадровой политики Белого дома. Работники, которые захотят воспользоваться этой возможностью, должны уведомить об этом до 6 февраля. Принявшие предложение "будут немедленно переназначены или уволены", а затем отправлены в оплачиваемый отпуск до 30 сентября или более раннюю дату по их выбору.

В письме говорилось, что большинство федеральных агентств, вероятно, будут сокращены, а большое количество сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск или переведут в статус "по собственному желанию", что упростит их увольнение. Кроме того, большинство госслужащих, которые работали удалённо, должны будут выходить в офис пять дней в неделю, а некоторые офисы планируется объединить.

В сообщении также говорилось о применении "усиленных стандартов поведения", чтобы гарантировать, что работники будут "надёжными, лояльными, заслуживающими доверия".

"В настоящее время мы не можем дать вам полной гарантии относительно определённости вашей должности или ведомства, но, если ваша должность будет ликвидирована, с вами будут обращаться достойно и вам будет предоставлена защита, предусмотренная для таких должностей", - говорится в письме под названием "Развилка на дороге" (Fork in the Road).

NYT сравнивает решение Белого дома с "лобовой атакой на бюрократию" и отмечает, что Трамп проверяет "пределы своей власти" и пытается обойти правила, которые защищали госслужбу от политического вмешательства и давления.

Издание добавляет, что неясно, на какие полномочия опирается администрация Трампа, предлагая оплачиваемый административный отпуск фактически всем госслужащим. По закону, поясняет газета, ни один сотрудник не может находиться в административном отпуске более 10 дней в году, "не говоря уже о более чем семи месяцах".

Некоторых работников, включая военнослужащих, работников почтовой службы, иммиграционных чиновников и отдельных должностных лиц в сфере национальной безопасности, увольнение не затронет.

Предложение уйти в отставку в обмен на выплату зарплаты до сентября отражает цели Департамента эффективности правительства, которым руководит миллиардер и советник Трампа Илон Маск. Ранее Маск уже призывал к "массовому сокращению численности" федерального персонала. Бизнесмен также поделился в своей соцсети Х постом, в котором утверждается, что от 5 до 10% работников, имеющих право на это предложение, воспользуются им. Представитель Управления кадровой политики заявил, что у администрации нет цели по числу уволившихся людей.

Если даже небольшое количество работников согласится на отступные, это может вызвать шок в экономике и спровоцировать масштабные потрясения в обществе, отмечает Associated Press. Свои места могут покинуть работники здравоохранения по делам ветеранов, чиновники, которые обрабатывают кредиты для физлиц и малого бизнеса, подрядчики по закупу военного оружия, опытные инспекторы, проверяющие продукты и водоснабжение. Своевременность и эффективность госуслуг может пострадать по всей стране, и пока неизвестно, в какой степени, пишет агентство.

Источник: gazeta.uz