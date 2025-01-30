В США проходит массовая операция по депортации мигрантов

Новый президент США исполняет обещания, и в штатах проходит массовая операция по депортации мигрантов. Власти уже окрестили ее самой масштабной за всю историю страны. Белый дом уверяет, что меры направлены исключительно на нелегалов и людей с преступным прошлом, но правозащитники утверждают, что руки иммиграционных служб дотягиваются и до тех, кто находится в США на законных основаниях.

Военно-транспортный самолет Колумбии приземлился в Боготе, столице страны. На борту - нелегальные мигранты, которых депортировали из США. Изначально Колумбия отказалась принимать нелегалов, но после угроз Дональда Трампа ввести пошлины и аннулировать визы для колумбийских чиновников, конфликт урегулировали.

Качество еды было ужасным. Иногда мы получали совершенно ужасные буррито. Нас запирали, и мы спали по 10-12 часов, потому что просто нечего было делать. Мы даже не знали, какое время суток сейчас за окном. С нами обращались хуже, чем со скотом", - пожаловался депортированный в Колумбию Карлос Гомес.

"Мы говорим нашим мигрантам, мы хотим, чтобы вы вернулись и были счастливы здесь, чтобы открывали свое дело, работали и заботились о своих семьях на родной земле. Все, что они создадут здесь,

останется здесь - для них, для их детей. Мы хотим, чтобы они вернулись.

Если там, в Соединенных Штатах, они не нужны, то здесь они нужны", - сказал президент Колумбии Николас Мадуро.

Операцию по высылке мигрантов в США Белый дом уже назвал самой масштабной за всю историю страны. Она стартовала сразу после вступления Трампа в должность президента. На границе с Мексикой введен режим чрезвычайной ситуации и стянуты войска. Иммиграционная и таможенная полиция США ежедневно задерживает сотни нелегальных мигрантов для последующей депортации.

"Трамп должен ослабить хватку и прекратить проводить эти рейды. Я голосовала за него, потому что он бизнесмен и заботится о нашем благополучии. Не все из нас преступники. Он должен нам помогать", - заявила жительница Бронкса Арасель Бронкса.

Мэры Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера подвергли критике план Трампа. Теперь конгресс подозревает их в уклонении от соблюдения миграционного контроля. По заверению Белого дома, основное внимание во время операции уделяется лицам, которые находятся в стране без законных оснований, особенно тем, кто подозревается в совершении серьезных преступлений.

"Мы хотим депортировать преступников, нелегальных мигрантов из страны. Президент подчеркнул, что, разумеется, приоритетом для иммиграционных служб должны быть наркоторговцы, насильники, убийцы и те, кто совершил жестокие преступления внутри страны, сея страх среди законопослушных

американских граждан. Однако, это не означает, что остальные преступники, пересекшие границы нашего государства, останутся вне нашего внимания", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карлин Ливитт.

Однако на практике иммиграционные службы задерживают и высылают в том числе и лиц без судимостей, что вызывает критику со стороны правозащитных организаций и международного сообщества. Аналитики и наблюдатели критикуют американские власти не только за стремление формально повысить число депортируемых, но и за условия, в которых они содержатся: центры переполнены, а у задержанных зачастую нет доступа к медикаментам и юридической помощи.

Источник: rus.err.ee