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Как избежать пожара зимой: рекомендации МЧС

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Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает гражданам о повышенной опасности пожаров в зимний период. Основными причинами возгораний становятся нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Сотрудники МЧС призывают соблюдать следующие правила:

- Топить печь не более полутора часов за раз, до трех-четырех раз в день.

- Не хранить дрова рядом с печью и не сушить на ней вещи.

- Не использовать печи с трещинами в стенах и дымоходах.

- Не размещать обогреватели вблизи мебели.

- Не перегружать электросеть.

- Не оставлять без присмотра включенные обогреватели и затопленные печи, а также не поручать их присмотр детям.


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URL: https://www.vb.kg/442507
Теги:
МЧС, пожар
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