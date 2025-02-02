Как избежать пожара зимой: рекомендации МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает гражданам о повышенной опасности пожаров в зимний период. Основными причинами возгораний становятся нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Сотрудники МЧС призывают соблюдать следующие правила:

- Топить печь не более полутора часов за раз, до трех-четырех раз в день.

- Не хранить дрова рядом с печью и не сушить на ней вещи.

- Не использовать печи с трещинами в стенах и дымоходах.

- Не размещать обогреватели вблизи мебели.

- Не перегружать электросеть.

- Не оставлять без присмотра включенные обогреватели и затопленные печи, а также не поручать их присмотр детям.