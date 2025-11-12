В Кыргызстане продлили госрегулирование цен на мясо до конца 2025 года

В целях недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекуляций и стабилизации ситуации на рынке мяса срок действия временного государственного регулирования цен на говядину и баранину (за исключением бескостного мяса) продлён до 31 декабря 2025 года.

Мера направлена на обеспечение ценовой доступности социально значимого продукта для населения и сохранение стабильности внутреннего рынка.

Как отметили в Минэкономики, продление регулирования позволит защитить интересы граждан в условиях сохраняющейся ценовой волатильности и поддержать устойчивость потребительского рынка.