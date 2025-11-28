Octobank показал видеоновости с места событий, полностью сгенерированные ИИ

Octobank запустил первую в своём роде ИИ-видеоновость, созданную без участия съёмочной группы на площадке. Контент был полностью сгенерирован с помощью нейросетей: от визуальных вставок и аватара ведущего до сценария, озвучки и монтажной компиляции.

Видео посвящено фестивалю TAF!25, где Octobank выступил генеральным партнёром и представил свои передовые решения в области цифровых технологий и коммуникаций.

Это первый в регионе прецедент, когда банковская структура производит репортаж с мероприятия без физического присутствия журналиста. Такой подход позволяет существенно снизить затраты, оперативно выпускать новостные материалы и, главное, демонстрирует высокий уровень технологической зрелости PR-инфраструктуры банка.

"Мы не просто тестируем ИИ в коммуникациях - мы строим новую медиамодель, в которой скорость, качество и технологичность идут рука об руку. Octobank показывает, как искусственный интеллект становится полноценным инструментом репутационного и информационного присутствия", - прокомментировали в пресс-службе банка.

ИИ-выпуск с TAF!25 - часть инициативы OCTOBANK AI-TV - видеоновостного проекта банка, полностью построенного на генеративных технологиях. Канал выпускает ролики на узбекском, русском и английском языках, охватывая темы от новостей банка до советов по финансовой грамотности.

Почему это важно:

Технология может стать новым стандартом корпоративного вещания в странах СНГ и ЕС; Octobank - один из первых банков в мире, кто масштабирует ИИ-новости под собственным брендом; ИИ-контент может быть использован как кейс в медиа, технологических и академических кругах.

Проект получил высокую оценку и среди отраслевых экспертов.

Ранее Octobank стал первым банком Узбекистана, внедрившим мультиязычный формат регулярного видеовещания, создаваемого без участия съёмочной группы. Этот шаг - не просто PR-инициатива, а инвестиция в долгосрочную цифровую инфраструктуру банка.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Octobank AI-TV.

