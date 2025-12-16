Погода
"МЮ" и "Борнмут" завершили встречу вничью

"Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" выдали один из самых зрелищных матчей сезона в английской Премьер-лиге, завершив встречу вничью со счётом 4:4 на "Олд Траффорд".

Хозяева уверенно начали игру и открыли счёт на 13-й минуте - Амад Диалло поразил пустые ворота после ошибки голкипера гостей. "Борнмут" сумел отыграться на 40-й минуте, когда Антуан Семеньо воспользовался неразберихой в обороне и точно пробил в дальний угол.

В компенсированное к первому тайму время Каземиро вновь вывел "Юнайтед" вперёд, замкнув подачу Бруну Фернандеша с углового. Однако после перерыва гости перевернули ход встречи: Эванилсон сравнял счёт уже на первых секундах второго тайма, а затем Маркус Тавернье реализовал штрафной удар, сделав счёт 3:2 в пользу "Борнмута".

"Манчестер Юнайтед" сумел собраться в концовке. На 77-й минуте Бруну Фернандеш великолепным ударом со штрафного восстановил равенство, а уже через две минуты Матеус Кунья вывел хозяев вперёд - 4:3.

Тем не менее последнее слово осталось за "Борнмутом": за шесть минут до финального свистка вышедший на замену Джуниор Крупи сравнял счёт. В добавленное время гости могли вырвать победу, однако Дэвид Брукс дважды не сумел переиграть вратаря "Юнайтед".

Ничья позволила "Борнмуту" продлить беспроигрышную серию в матчах против "Манчестер Юнайтед" до пяти встреч и стала итогом по-настоящему незабываемого вечера на "Олд Траффорд".


Теги:
футбол
