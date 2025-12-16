Депутаты Кыргызстана хотят запустить "Айтматовскую карту"

Депутаты городского и местного кенеша Кыргызстана предложили запустить в стране аналог российской "Менделеевской карты" - социального проекта для поддержки талантливой молодежи. Инициатива получила рабочее название "Айтматовская карта".

Идея возникла во время визита кыргызской делегации в Москву. В поездке, организованной в рамках программы "Узнай Россию", приняли участие 62 депутата. Цель визита - изучить, как в России работают с молодежью, и какие практики можно применить в Кыргызстане.

Особый интерес у парламентариев вызвал проект "Менделеевская карта". В России он дает одаренным школьникам и студентам бонусы на обучение, транспорт, посещение музеев, театров и спортивных залов. По мнению депутатов, подобный инструмент мог бы стать реальной поддержкой для талантливой молодежи Кыргызстана и стимулом для ее развития.

"Айтматовская карта" рассматривается как возможная национальная программа, которая объединила бы образовательные и культурные возможности для молодых людей - с опорой на имя и ценности великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Помимо этого, делегация познакомилась с российским опытом реализа-ции конкурса программ комплексного развития "Регион для молодых", направленного на поддержку молодежных инициатив в регионах. Депутаты отметили, что такие форматы особенно актуальны для Кыргызстана и могут помочь вовлечь молодежь в развитие своих городов и сел.

В рамках официальной программы визита кыргызские парламентарии побывали в Правительстве Москвы, посетили Ситуационный центр и Московскую городскую думу, где им представили ключевые городские программы развития. Культурная часть поездки включала экскурсию в Музей Победы и прогулку по Красной площади.

Поездка в Москву стала не только площадкой для обмена опытом, но и важным шагом к укреплению партнерских связей между Кыргызстаном и Россией. Полученные идеи и наработки депутаты планируют обсудить уже на родине - с прицелом на запуск новых молодежных проектов.

Об организации:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиа-школа. За полтора года работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.