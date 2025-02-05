В Кыргызстане будут внедрять систему умных ранчо

В рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китай, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев с представителями Китайской академии сельскохозяйственных наук и компании China Telecom провинции Цзилинь обсудил внедрение технологий для умных ранчо.

В ходе встречи рассматривались перспективы использования инновационных решений для улучшения эффективности сельского хозяйства в Кыргызстане, включая цифровизацию процессов в животноводстве и агробизнесе с применением современных технологий.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по внедрению технологий умных ранчо, что откроет новые возможности для развития сельского хозяйства в Кыргызстане, повышая его продуктивность и устойчивость.