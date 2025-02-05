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В Кыргызстане будут внедрять систему умных ранчо

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- Светлана Лаптева
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В рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китай, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев с представителями Китайской академии сельскохозяйственных наук и компании China Telecom провинции Цзилинь обсудил внедрение технологий для умных ранчо.

В ходе встречи рассматривались перспективы использования инновационных решений для улучшения эффективности сельского хозяйства в Кыргызстане, включая цифровизацию процессов в животноводстве и агробизнесе с применением современных технологий.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по внедрению технологий умных ранчо, что откроет новые возможности для развития сельского хозяйства в Кыргызстане, повышая его продуктивность и устойчивость.


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URL: https://www.vb.kg/442620
Теги:
Бакыт Торобаев, Китай, Кыргызстан, фермеры, Минсельхоз
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