В Таласской области проведут капитальный ремонт 167 трансформаторов

В 2025 году в Таласской области в целях улучшения инфраструктуры электрических сетей будет проведен капитальный ремонт 167 трансформаторов, а также техническое обслуживание 1234 трансформаторов. Работы будут выполняться филиалом ОАО "НЭСК" - Таласским предприятием электрических сетей, сообщает пресс-служба Таласского ПЭС.

"Капитальный ремонт охватит электрические сети пяти районов области. Так, в Таласском РЭС отремонтируют 54 трансформатора, в Бакай-Атинском РЭС - 39, в Манасском РЭС - 16, в Айтматовском РЭС - 36, в Горсети- 22 трансформатора.

В ходе технического обслуживания будет отремонтировано 386 трансформаторов в Таласском РЭС, 266 - в Бакай-Атинском РЭС, 129 - в Манасском РЭС, 278 - в Айтматовском РЭС и 175 - в Горсети.

В 2025 году в Таласской области планируется ряд мероприятий в сфере электроэнергетики. В рамках этих мероприятий будет установлено 5 новых трансформаторов. Три трансформатора будут установлены в Манасском районе, а два - в Айтматовском районе.

Кроме того, в следующем году будет проведено повышение мощности 13 трансформаторов. В городе Талас мощность 3 трансформаторов будет увеличена: один из них с 250 кВА до 400 кВА, второй - с 400 кВА до 630 кВА, а третий - с 630 кВА до 1000 кВА. • В Бакай-Атинском районе мощность 3 трансформаторов будет увеличена: один из них с 400 кВА до 630 кВА, а два других - с 63 кВА до 250 кВА. • В Айтматовском районе мощность 4 трансформаторов будет увеличена: три из них - с 160 кВА до 250 кВА, а один - с 100 кВА до 250 кВА. • В Таласском районе мощность 3 трансформаторов будет увеличена: один из них с 160 кВА до 250 кВА, а два других - с 100 кВА до 400 кВА.

Эти меры являются важным шагом для обеспечения стабильного и качественного снабжения электроэнергией в Таласской области".