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В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID

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Профсоюзы государственных работников подали иск с требованием возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID), пишет издание Hill.

Как говорится в сообщении, с иском обратились Американская ассоциация дипломатической службы и Федерация госслужащих, ответчиками назван президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент и сами ведомства. Заявители требуют, чтобы суд на время разбирательства прекратил действие решений о прекращении операций USAID.

"Эти решения создали глобальный гуманитарный кризис, резко оборвав критически важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и контракторов. Это стоило работы тысячам американцев и угрожает интересам национальной безопасности", - говорится в иске, сообщает издание.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/442654
Теги:
суд, США, ЮСАИД
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