Минэнерго Кыргызстана бьет по имиджу властей?

Граждане в соцсетях требуют отставки министра энергетики Таалайбека Ибраева, критику в адрес его инициатив высказал недавно и президент КР Садыр Жапаров. Причиной недовольства главы КР стало заявление от Минэнерго с призывом ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" к населению перейти на "Безлимитный тариф" на электроэнергию.

По словам главы государства, такая практика недопустима в условиях дефицита электроэнергии и может привести к социальной напряженности. Чиновники обязаны обеспечивать равный доступ к электроэнергии зимой и не допускать решений, создающих преимущества для отдельных категорий потребителей.

Однако Минэнерго все же настоял на лимите в 3 кВт для простых абонентов при систематических растущих тарифах на электричество. Это вызывало резонный, хотя пока тихий, ропот в обществе.

Недавно местные паблики опубликовали документ от неких энергетиков КР. Он адресован президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Основной посыл обращения – большая часть электроэнергии идет на майнинг, а не для нужд народа. Это наносит ущерб не только потребителям, но и репутации правительства республики.

Там же отмечается, что в 2025 году Минэнерго получило кредит в $50 млн на строительство подстанции 500 кВ, но после ввода мощностей потребность в старых подстанциях (110 кВ) отпадет - проект изначально имел инвестиционно-рисковый характер, выгодный частным структурам за счет государства.

Фигурирует в документе и некая фирма "Н. С.", которая ежедневно зарабатывает $50–60 тыс., при этом государство получает минимальные поступления.

Заявленного в документе ОСОО "Н.С" мы не нашли, зато нашли другое с похожим названием – "М. С.". Согласно данным Минюста, компания получила регистрацию в 2023 году. Деятельность компании - область информационных технологий и вычислительной техники. Руководителем ОСОО является некий М. И. В., учредителем – З. А. Н.

Имя этой компании уже мелькало в СМИ – в начале прошлого года. Тогда депутат Тазабек Икрамов на заседании ЖК заявил, что из-за майнинга населению приходится экономить электроэнергию.

"Это еще одна "ширшовская схема". Выведение из строя ГЭСы, передача в частные руки, позже эти же ширшовские люди купят их и будут обеспечивать электроэнергией население. Это такой план и этот законопроект создан для этого", - подчеркивал тогда Икрамов.

Эта связь с майнерами началась в 2023-м. Тогда кабмин постановлением рекомендовал ОАО "Электрические станции" заключить договор с ОсОО "М. С." на электроснабжение информационно-вычислительного блока. В обмен на это компании предусматривалось вложить 1,5 млрд сомов для высвобождения запертой мощности 30 МВт электроэнергии Камбар-Атинской ГЭС-2. Более того, Минэнерго, как заявлял тогда замминистра ведомства Байгазиев, предусматривал тариф для продажи электроэнергии компании в размере 50 тыйынов. То есть, в два раза ниже тарифа для населения, и в 6 раз ниже тарифа для промышленности. Что вызвало неоднозначное обсуждение в обществе.

В документе – обращении энергетики заявляют, что нынешний министр ведомства доносит недостоверную информацию до руководства страны. В итоге обещанные им 2,5 года, которые граждане должны потерпеть, могут растянутся на годы.

Сложно сказать, насколько достоверны данные, опубликованные в документе. Но это не первые подобные камень в огород Таалайбека Ибраева. Кыргызские эксперты неоднократно подчеркивали на различных площадках, что проблема энергосектора государства в отсутствии долгосрочной энергетической стратегии до 2040 года, заявленной еще в 2022 году. Нет четких целей по снижению зависимости от импорта, не определена роль атомной, угольной или газовой энергетики (даже в гипотетическом контексте). Вместо этого - фрагментарные инициативы без координации между Минэнерго, НЭСК и др.

Вызывает сомнения и другая фирма, а именно - потенциальное участие компании ROX Group в реализации крупного энергетического проекта в КР. Если точнее - финансовая устойчивость и репутационный профиль данной организации.

Согласно открытым источникам, ее долговая нагрузка превышает собственный капитал более чем в 7 раз, а по некоторым оценкам - до 11 раз. Кроме того, имеется информация о просроченных и реструктурированных облигационных обязательствах, что свидетельствует о сложностях в текущем финансовом положении компании.

Что касается опыта реализации проектов аналогичного масштаба и сложности, следует отметить, что у ROX Group зафиксирован лишь один проект в схожей сфере - солнечная электростанция Thuan Nam 19 (60 МВт) во Вьетнаме. Данный проект не сопоставим по объёму и технической сложности с заявленным в Кыргызстане энергоблоком мощностью 1 900 МВт. Более того, по сообщениям вьетнамских СМИ от 10 апреля 2025 года, в рамках этого проекта местными властями возбуждено уголовное дело, связанное с подозрениями в коррупционных нарушениях.

Учитывая высокую долговую нагрузку и ограниченный проектный опыт, эксперты высказывают предположение, что компания может быть вынуждена прибегнуть к мерам, направленным на высвобождение ликвидности, в том числе за счет оптимизации затрат на реализацию проекта. Это может повлиять на качество применяемого оборудования, строительных работ и в конечном счете - на надежность и безопасность будущего объекта.

В случае возникновения срывов графика строительства, неисполнения обязательств или технических сбоев, КР может столкнуться с необходимостью вступления в длительные международные арбитражные разбирательства. Подобные процессы не только замораживают реализацию проекта на неопределённый срок, но и несут дополнительные репутационные и финансовые риски для государства.

В этих условиях крайне важно обеспечить тщательную проверку потенциального инвестора, включая его финансовую устойчивость, деловую репутацию, а также наличие реального опыта в реализации инфраструктурных проектов подобного масштаба. Это позволит защитить национальные интересы и гарантировать реализацию проекта на принципах прозрачности, надёжности и долгосрочной устойчивости. Входит ли последнее в планы главы Минэнерго?

Провалило, по факту, Минэнерго и работу по ВИЭ. При всех их заявлениях и точечных строительствах, идет просто хаотичное внедрение ВИЭ без инфраструктурной подготовки. Количество подключенных солнечных электростанций (СЭС) в 2025 году выросло втрое. Но вместо стабилизации сети это породило новые проблемы: система не справляется с резкими перепадами выработки (утром - пик, вечером - ноль).

Добавляет проблем и отсутствие систем хранения энергии и гибких регулирующих мощностей. Итог - аварийные отключения в часы пиковой нагрузки. Минэнерго, вместо того чтобы выстраивать правила игры, реагирует на кризисы постфактум.

Краеугольным камнем всего происходящего является тарифы на электроэнергию. В нынешнем году они выросли - якобы для "обеспечения инвестиций" и "модернизации сетей". Однако нет ни публичных отчетов о том, куда направлены эти средства, а элементарные показатели - например, снижение потерь в сетях - не демонстрируют улучшений.

При этом тарифы для крупных промышленных потребителей и цифровых ферм остаются значительно ниже, чем для обычных граждан. Такая политика вызывает вопросы о социальной справедливости и прозрачности регулирования. Этот момент был резонно отмечен и президентом Садыром Жапаровым. Все это при постоянной информации в СМИ о получении новых сумм от доноров на те или иные проекты в энергосфере.

В итоге под управлением Ибраева в Кыргызстане наметилась очевидная проблема - энергия есть - управление отсутствует. При этом страна обладает одним из самых мощных гидропотенциалов в Центральной Азии. Но без профессионального, прозрачного и ответственного управления этот потенциал превращается не в национальный актив, а в источник кризисов.

Пока министерство энергетики продолжает действовать в режиме "тушения пожаров", а не стратегического планирования, страна рискует остаться в энергетическом тупике - даже при полных водохранилищах и миллиардных кредитах. Так может пришло время сменить руководителя?