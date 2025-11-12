Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

Минэнерго Кыргызстана бьет по имиджу властей?

839  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане в соцсетях требуют отставки министра энергетики Таалайбека Ибраева, критику в адрес его инициатив высказал недавно и президент КР Садыр Жапаров. Причиной недовольства главы КР стало заявление от Минэнерго с призывом ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" к населению перейти на "Безлимитный тариф" на электроэнергию.

По словам главы государства, такая практика недопустима в условиях дефицита электроэнергии и может привести к социальной напряженности. Чиновники обязаны обеспечивать равный доступ к электроэнергии зимой и не допускать решений, создающих преимущества для отдельных категорий потребителей.

Однако Минэнерго все же настоял на лимите в 3 кВт для простых абонентов при систематических растущих тарифах на электричество. Это вызывало резонный, хотя пока тихий, ропот в обществе.

Недавно местные паблики опубликовали документ от неких энергетиков КР. Он адресован президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Основной посыл обращения – большая часть электроэнергии идет на майнинг, а не для нужд народа. Это наносит ущерб не только потребителям, но и репутации правительства республики.

Там же отмечается, что в 2025 году Минэнерго получило кредит в $50 млн на строительство подстанции 500 кВ, но после ввода мощностей потребность в старых подстанциях (110 кВ) отпадет - проект изначально имел инвестиционно-рисковый характер, выгодный частным структурам за счет государства.

Фигурирует в документе и некая фирма "Н. С.", которая ежедневно зарабатывает $50–60 тыс., при этом государство получает минимальные поступления.

Заявленного в документе ОСОО "Н.С" мы не нашли, зато нашли другое с похожим названием – "М. С.". Согласно данным Минюста, компания получила регистрацию в 2023 году. Деятельность компании - область информационных технологий и вычислительной техники. Руководителем ОСОО является некий М. И. В., учредителем – З. А. Н.

Имя этой компании уже мелькало в СМИ – в начале прошлого года. Тогда депутат Тазабек Икрамов на заседании ЖК заявил, что из-за майнинга населению приходится экономить электроэнергию.

"Это еще одна "ширшовская схема". Выведение из строя ГЭСы, передача в частные руки, позже эти же ширшовские люди купят их и будут обеспечивать электроэнергией население. Это такой план и этот законопроект создан для этого", - подчеркивал тогда Икрамов.

Эта связь с майнерами началась в 2023-м. Тогда кабмин постановлением рекомендовал ОАО "Электрические станции" заключить договор с ОсОО "М. С." на электроснабжение информационно-вычислительного блока. В обмен на это компании предусматривалось вложить 1,5 млрд сомов для высвобождения запертой мощности 30 МВт электроэнергии Камбар-Атинской ГЭС-2. Более того, Минэнерго, как заявлял тогда замминистра ведомства Байгазиев, предусматривал тариф для продажи электроэнергии компании в размере 50 тыйынов. То есть, в два раза ниже тарифа для населения, и в 6 раз ниже тарифа для промышленности. Что вызвало неоднозначное обсуждение в обществе.

В документе – обращении энергетики заявляют, что нынешний министр ведомства доносит недостоверную информацию до руководства страны. В итоге обещанные им 2,5 года, которые граждане должны потерпеть, могут растянутся на годы.

Сложно сказать, насколько достоверны данные, опубликованные в документе. Но это не первые подобные камень в огород Таалайбека Ибраева. Кыргызские эксперты неоднократно подчеркивали на различных площадках, что проблема энергосектора государства в отсутствии долгосрочной энергетической стратегии до 2040 года, заявленной еще в 2022 году. Нет четких целей по снижению зависимости от импорта, не определена роль атомной, угольной или газовой энергетики (даже в гипотетическом контексте). Вместо этого - фрагментарные инициативы без координации между Минэнерго, НЭСК и др.

Вызывает сомнения и другая фирма, а именно - потенциальное участие компании ROX Group в реализации крупного энергетического проекта в КР. Если точнее - финансовая устойчивость и репутационный профиль данной организации.

Согласно открытым источникам, ее долговая нагрузка превышает собственный капитал более чем в 7 раз, а по некоторым оценкам - до 11 раз. Кроме того, имеется информация о просроченных и реструктурированных облигационных обязательствах, что свидетельствует о сложностях в текущем финансовом положении компании.

Что касается опыта реализации проектов аналогичного масштаба и сложности, следует отметить, что у ROX Group зафиксирован лишь один проект в схожей сфере - солнечная электростанция Thuan Nam 19 (60 МВт) во Вьетнаме. Данный проект не сопоставим по объёму и технической сложности с заявленным в Кыргызстане энергоблоком мощностью 1 900 МВт. Более того, по сообщениям вьетнамских СМИ от 10 апреля 2025 года, в рамках этого проекта местными властями возбуждено уголовное дело, связанное с подозрениями в коррупционных нарушениях.

Учитывая высокую долговую нагрузку и ограниченный проектный опыт, эксперты высказывают предположение, что компания может быть вынуждена прибегнуть к мерам, направленным на высвобождение ликвидности, в том числе за счет оптимизации затрат на реализацию проекта. Это может повлиять на качество применяемого оборудования, строительных работ и в конечном счете - на надежность и безопасность будущего объекта.

В случае возникновения срывов графика строительства, неисполнения обязательств или технических сбоев, КР может столкнуться с необходимостью вступления в длительные международные арбитражные разбирательства. Подобные процессы не только замораживают реализацию проекта на неопределённый срок, но и несут дополнительные репутационные и финансовые риски для государства.

В этих условиях крайне важно обеспечить тщательную проверку потенциального инвестора, включая его финансовую устойчивость, деловую репутацию, а также наличие реального опыта в реализации инфраструктурных проектов подобного масштаба. Это позволит защитить национальные интересы и гарантировать реализацию проекта на принципах прозрачности, надёжности и долгосрочной устойчивости. Входит ли последнее в планы главы Минэнерго?

Провалило, по факту, Минэнерго и работу по ВИЭ. При всех их заявлениях и точечных строительствах, идет просто хаотичное внедрение ВИЭ без инфраструктурной подготовки. Количество подключенных солнечных электростанций (СЭС) в 2025 году выросло втрое. Но вместо стабилизации сети это породило новые проблемы: система не справляется с резкими перепадами выработки (утром - пик, вечером - ноль).

Добавляет проблем и отсутствие систем хранения энергии и гибких регулирующих мощностей. Итог - аварийные отключения в часы пиковой нагрузки. Минэнерго, вместо того чтобы выстраивать правила игры, реагирует на кризисы постфактум.

Краеугольным камнем всего происходящего является тарифы на электроэнергию. В нынешнем году они выросли - якобы для "обеспечения инвестиций" и "модернизации сетей". Однако нет ни публичных отчетов о том, куда направлены эти средства, а элементарные показатели - например, снижение потерь в сетях - не демонстрируют улучшений.

При этом тарифы для крупных промышленных потребителей и цифровых ферм остаются значительно ниже, чем для обычных граждан. Такая политика вызывает вопросы о социальной справедливости и прозрачности регулирования. Этот момент был резонно отмечен и президентом Садыром Жапаровым. Все это при постоянной информации в СМИ о получении новых сумм от доноров на те или иные проекты в энергосфере.

В итоге под управлением Ибраева в Кыргызстане наметилась очевидная проблема - энергия есть - управление отсутствует. При этом страна обладает одним из самых мощных гидропотенциалов в Центральной Азии. Но без профессионального, прозрачного и ответственного управления этот потенциал превращается не в национальный актив, а в источник кризисов.

Пока министерство энергетики продолжает действовать в режиме "тушения пожаров", а не стратегического планирования, страна рискует остаться в энергетическом тупике - даже при полных водохранилищах и миллиардных кредитах. Так может пришло время сменить руководителя?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442663
Теги:
Минэнергопром, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  