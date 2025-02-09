Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

Президент поделился впечатлениями о горнолыжном курорте "Ябули" в Харбине

157  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях поделился впечатлениями о горнолыжном курорте "Ябули" в Харбине.

По словам главы государства, его интересовала организация лыжных трасс и общая инфраструктура курорта.

""Ябули" - это родина горнолыжного спорта в Китае. Именно здесь зародился массовый зимний туризм.

Здесь расположены самые длинные и самые высокие горнолыжные трассы в мире. В их числе можно отметить трассу длиной 2680 метров с 48 поворотами.

Горнолыжный курорт "Ябули" принимал Зимние Азиатские игры в 1996 году и Зимнюю Универсиаду в 2009 году", - написал президент.

Он отметил, что кроме того, здесь регулярно проходят международные соревнования, такие как этапы Кубка мира по сноуборду и чемпионаты среди молодежи.

"Курорт состоит из двух основных зон: спортивное горнолыжное катание и катание для туристов. Иными словами, здесь созданы удобные условия как для профессиональных лыжников, так и для новичков.

Это впечатляет!

Всё организовано на высшем уровне, и каждый шаг радует любителей зимнего туризма и горнолыжного спорта.

Для подъема на верхние точки трасс установлено современное оборудование.

Для отдыхающих предусмотрены все необходимые условия.

Думаю, вы сами понимаете, какие огромные доходы приносит зимний туризм.

В заключение можно сказать, что "Ябули" - это горнолыжный курорт национального уровня.

Мы тоже построим такой горнолыжный комплекс в нашем любимом Кыргызстане.

Строительные работы начнутся в ближайшее время", - заявил глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442697
Теги:
Китай, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  