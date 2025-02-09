Президент поделился впечатлениями о горнолыжном курорте "Ябули" в Харбине

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях поделился впечатлениями о горнолыжном курорте "Ябули" в Харбине.

По словам главы государства, его интересовала организация лыжных трасс и общая инфраструктура курорта.

""Ябули" - это родина горнолыжного спорта в Китае. Именно здесь зародился массовый зимний туризм.

Здесь расположены самые длинные и самые высокие горнолыжные трассы в мире. В их числе можно отметить трассу длиной 2680 метров с 48 поворотами.

Горнолыжный курорт "Ябули" принимал Зимние Азиатские игры в 1996 году и Зимнюю Универсиаду в 2009 году", - написал президент.

Он отметил, что кроме того, здесь регулярно проходят международные соревнования, такие как этапы Кубка мира по сноуборду и чемпионаты среди молодежи.

"Курорт состоит из двух основных зон: спортивное горнолыжное катание и катание для туристов. Иными словами, здесь созданы удобные условия как для профессиональных лыжников, так и для новичков.

Это впечатляет!

Всё организовано на высшем уровне, и каждый шаг радует любителей зимнего туризма и горнолыжного спорта.

Для подъема на верхние точки трасс установлено современное оборудование.

Для отдыхающих предусмотрены все необходимые условия.

Думаю, вы сами понимаете, какие огромные доходы приносит зимний туризм.

В заключение можно сказать, что "Ябули" - это горнолыжный курорт национального уровня.

Мы тоже построим такой горнолыжный комплекс в нашем любимом Кыргызстане.

Строительные работы начнутся в ближайшее время", - заявил глава государства.