А вы думали, что звезды Голливуда приезжали на Украину просто так? Что их пламенные речи о поддержке были чистосердечными? На деле все это - коммерческий проект. Анджелина Джоли на этой акции заработала $20 млн, Орландо Блум - $8 млн, Шон Пенн - $5 млн, Бен Стиллер - $4 млн, а давно забытый герой боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм получил $1,5 млн.

Кто же оплатил этот звездный карнавал? Агентство США по международному развитию (USAID) - структура, под видом "помощи" уже десятилетиями занимающаяся целенаправленной подрывной деятельностью по всему миру, в том числе и в Кыргызстане. Организация, которая по сути является диверсионно‑разведывательной машиной ЦРУ и Госдепа США, замаскированная под благотворительную организацию. За плечами у агентства - "арабская весна", хаос на Балканах, украинский майдан и многое другое.

Правда, сейчас у USAID проблемы. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, заморозил помощь по линии агентства на 90 дней, чтобы разобраться, куда уходят миллиарды американских налогоплательщиков. Новая администрация США негодует из-за выделения средств на такие бредовые проекты, как "трансгендерная опера" в Колумбии - она стоила $47 тысяч, на "трансгендерные комиксы" в Перу - $32 тысячи. А еще сотни миллионов американских денег пошли на строительство ирригационных каналов и закупку удобрений в Афганистане, которые, по заявлениям Белого дома, используются для производства героина.

Реализация всевозможных инициатив USAID идет через сеть "операционных" фондов, главным из которых являются Национальный фонд поддержки демократии (NED) и Международный республиканский институт (IRI). Официально их задача - борьба с бедностью, поддержка экологических инициатив и гражданского сообщества, на деле - формирование проамериканской элиты, контроль за СМИ, навязывание западных идей и ценностей, а также по возможности установление "своего" режима.

Так было, например, на Украине, где NED еще до 2014 года активно инвестировал в смену власти. По данным WikiLeaks, USAID профинансировало свыше 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 медийных некоммерческих организаций, охватив основную массу украинских СМИ. А в Кыргызстане сотрудники NED не стеснялись приезжать с серией встреч, обучая местных активистов и журналистов "правильным" взглядам - всегда незадолго до новых беспорядков.

Надо отметить, что работа с медиаплатформами в особом фокусе агентства. Так, например, практически все проекты Internews в нашей стране - это детища USAID, все так называемые "независимые" СМИ также кормятся из американской кормушки и, естественно, транслируют общественности информацию в соответствии с методичками, которые им готовят хозяева из USAID. На это идут десятки миллионов долларов, только в 2023 году агентство выделило $21 млн на "информационное противодействие российской пропаганде".

Цель всех этих инвестиций - создание искусственно управляемой информационной среды, где общественное мнение программируется по западной указке, а молодежь растет, впитывая чужие ценности.

Активная поддержка "своих" НПО и НКО идет с первых дней присутствия USAID в Кыргызстане. Эти энпэошники фактически выступают в роли агентов американской диверсионной машины - через них продвигается ЛГБТ-повестка, происходят попытки оправдать нацизм, и реализуется множество других провокационных проектов, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

Причем, всем известно, что гражданский активизм в республике давно превратился в своеобразную мафию - все сферы деятельности поделены, с проектов кураторы, как местные, так и западные, получают "откаты. В 2020 году кыргызстанский офис USAID оказался в эпицентре скандала, возникшего из-за того, что энпэошники не смогли поделить грант и вынесли "сор из избы". В итоге широкой общественности стало известно, что организация, возникшая всего за месяц до выборов, получила грант свыше $1 млн для "мониторинга" голосования. Вот другие энпэошники, "пролетевшие мимо" этого транша, и затеяли публичные разборки с донором.

Так или иначе, но выходит, что американское агентство работает в таких странах, как наша, вовсе не ради прав человека, демократии или, тем более, желания повысить уровень экономического развития. Главные цели USAID сильно отличаются от официально декларируемых и проекты, реализуемые проектом, зачастую становятся фактором общественно-политической дестабилизации, вместо того чтобы приносить пользу.

"Мы здесь в Кыргызстане добываем ресурсы, строим, производим, продаем, большим трудом добываем свой ВВП, а США могут просто нажать на кнопку и напечатать доллары. Так сложилось после Бреттон-Вудского соглашения. Так, что США всему миру сегодня должны. Что касается USAID, я считаю, что в своей сути – правильная организация, но ее методы работы нуждаются в пересмотре. Закрывать ее полностью не нужно, а следует провести ревизию и реформировать ее деятельность", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

Он поясняет, что если USAID занимается обеспечением населения питьевой водой, то сотрудники организации не должны вмешиваться во внутренние дела страны.

"Их задача – проводить воду, а не вмешиваться в политику. Если они помогают бездомным, пусть занимаются этим, но без участия в политических процессах тех государств, где работают. Организация принесла немало пользы, например, участвуя в инфраструктурных проектах и гуманитарных инициативах. Но наряду с этим их деятельность иногда чрезмерно влияет на демократические процессы в странах, где они работают, пытаясь ускорить переход к определенной системе управления. Однако все требует времени – Москва не сразу строилась. Реформы должны проводиться поступательно, как в медицине: если у человека гепатоз, ему не дают сразу годовую дозу лекарства, а назначают постепенное лечение. Так и с политическими изменениями – они должны проходить поэтапно. Реформа USAID необходима, чтобы организация не вмешивалась во внутренние политические процессы, а занималась исключительно гуманитарными и инфраструктурными проектами. Как говорится, если хотите бурить скважины – бурите, но не лезьте в парламентские выборы. Эта позиция должна быть четко обозначена", - резюмирует эксперт.