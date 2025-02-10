Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

МИД прокомментировал задержание граждан Кыргызстана в США

327  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство относительно опубликованной в средствах массовой информации о задержании граждан Кыргызской Республики в Пуэрто-Рико (США) сообщает следующее.

Согласно предварительным данным, двое граждан Кыргызской Республики были задержаны уполномоченными органами США в прибрежной зоне Пуэрто-Рико по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства США и водворены в центр временного содержания штата Флорида.

Посольством КР в США проводится соответствующая работа относительно задержания двух граждан КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442733
Теги:
задержание, нарушения, США, трудовая миграция, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  