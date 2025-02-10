МИД прокомментировал задержание граждан Кыргызстана в США

Министерство относительно опубликованной в средствах массовой информации о задержании граждан Кыргызской Республики в Пуэрто-Рико (США) сообщает следующее.

Согласно предварительным данным, двое граждан Кыргызской Республики были задержаны уполномоченными органами США в прибрежной зоне Пуэрто-Рико по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства США и водворены в центр временного содержания штата Флорида.

Посольством КР в США проводится соответствующая работа относительно задержания двух граждан КР.