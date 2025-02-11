Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.22 - 91.12

Сборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над сборной Гонконга

286  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею продолжает уверенное выступление на Зимних Азиатских играх, одержав волевую победу над командой Гонконга со счетом 6:5 в драматичном противостоянии предварительного раунда турнира.

Как сообщили в Департаменте физкультуры и спорта, матч начался с преимущества соперников: после первого периода сборная Гонконга вела со счетом 2:0.

Однако кыргызские хоккеисты продемонстрировали силу духа и во втором периоде начали сокращать отставание. Дважды отличился Эрсултан Мирбеков, еще одну шайбу забросил Султан Исманов, но перед заключительной 20-минуткой счет оставался в пользу Гонконга – 4:3.

В третьем периоде Кыргызстан продолжил атаковать и смог сравнять счет благодаря голу Исламбека Абдыраева (4:4). Однако незадолго до финальной сирены соперник реализовал численное большинство и снова вышел вперед – 5:4. За минуту до конца основного времени Александр Титов после передачи Мамеда Сефулова восстановил равновесие – 5:5.

В овертайме Исламбек Абдыраев оформил дубль и принес команде долгожданную победу со счетом 6:5.

Обе команды обеспечили себе место в четвертьфинале, 11 февраля кыргызская сборная будет играть со сборной Южной Кореи.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442760
Теги:
Китай, хоккей, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  