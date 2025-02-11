Сборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над сборной Гонконга

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею продолжает уверенное выступление на Зимних Азиатских играх, одержав волевую победу над командой Гонконга со счетом 6:5 в драматичном противостоянии предварительного раунда турнира.

Как сообщили в Департаменте физкультуры и спорта, матч начался с преимущества соперников: после первого периода сборная Гонконга вела со счетом 2:0.

Однако кыргызские хоккеисты продемонстрировали силу духа и во втором периоде начали сокращать отставание. Дважды отличился Эрсултан Мирбеков, еще одну шайбу забросил Султан Исманов, но перед заключительной 20-минуткой счет оставался в пользу Гонконга – 4:3.

В третьем периоде Кыргызстан продолжил атаковать и смог сравнять счет благодаря голу Исламбека Абдыраева (4:4). Однако незадолго до финальной сирены соперник реализовал численное большинство и снова вышел вперед – 5:4. За минуту до конца основного времени Александр Титов после передачи Мамеда Сефулова восстановил равновесие – 5:5.

В овертайме Исламбек Абдыраев оформил дубль и принес команде долгожданную победу со счетом 6:5.

Обе команды обеспечили себе место в четвертьфинале, 11 февраля кыргызская сборная будет играть со сборной Южной Кореи.

Источник: Кабар