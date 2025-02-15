Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

В Бишкеке школьник, избивший до смерти восьмиклассника, водворён в ИВС

653  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в смерти восьмиклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

21 января 2025 года в школе №72 имени Сыдыкова в микрорайоне Джал старшеклассники напали на восьмиклассника А.А., 2010 года рождения в уборной комнате. Они нанесли ему телесные повреждения, от которых он потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в Национальный центр кардиологии, где он скончался 4 февраля 2025 года.

10 февраля 2025 года с письменным заявлением в милицию обратился отец погибшего, гражданин А.Д., требуя принять меры в отношении ученика 9-го класса Т.И. и других участников инцидента. Заявление было зарегистрировано и приобщено к материалам доследственной проверки.

В ходе расследования установлено, что инцидент был связан с систематическим вымогательством денежных средств среди учеников. 9-классник Т.И., 2009 года рождения в ходе конфликта ударил А.А., после чего последний потерял сознание и был доставлен в больницу. На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызстана.

Задержанный был помещён в изолятор временного содержания. Экспертиза не выявила следов употребления наркотических веществ.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442970
Теги:
задержание, избиение, школа, Бишкек, погиб ребенок, Школьный рэкет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  