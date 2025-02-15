В Бишкеке школьник, избивший до смерти восьмиклассника, водворён в ИВС

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в смерти восьмиклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

21 января 2025 года в школе №72 имени Сыдыкова в микрорайоне Джал старшеклассники напали на восьмиклассника А.А., 2010 года рождения в уборной комнате. Они нанесли ему телесные повреждения, от которых он потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в Национальный центр кардиологии, где он скончался 4 февраля 2025 года.

10 февраля 2025 года с письменным заявлением в милицию обратился отец погибшего, гражданин А.Д., требуя принять меры в отношении ученика 9-го класса Т.И. и других участников инцидента. Заявление было зарегистрировано и приобщено к материалам доследственной проверки.

В ходе расследования установлено, что инцидент был связан с систематическим вымогательством денежных средств среди учеников. 9-классник Т.И., 2009 года рождения в ходе конфликта ударил А.А., после чего последний потерял сознание и был доставлен в больницу. На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызстана.

Задержанный был помещён в изолятор временного содержания. Экспертиза не выявила следов употребления наркотических веществ.

Расследование продолжается.