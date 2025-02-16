В Токтогуле задержаны граждане за сбор и хранение наркотиков

В Токтогулском районе Джалал-Абадской области задержаны четверо граждан за сбор и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 11 февраля в милицию поступила информация о том, что на территории Токтогульского района гражданин по имени "У" занимается сбором и хранением наркотиков.

Информация была зарегистрирована в Едином реестре преступлений, возбуждено уголовное дело по статье 283 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта").

В результате оперативных действий были задержаны подозреваемые: У.Т., Б.Д., Н.Б. и У.А. У них изъято около 5 килограммов наркотиков с резким запахом. Для определения их вида назначена судебно-химическая экспертиза.

Задержанные заключены под стражу по решению суда. В настоящее время ведутся следственные действия.