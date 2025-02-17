Бакыт Торобаев представил Нурдана Орунтаева коллективу Минстроя

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев представил коллективу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики министра Нурдана Орунтаева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе мероприятия Бакыт Торобаев пожелал Нурдану Орунтаеву и его команде успехов в реализации стратегических задач по развитию строительной отрасли, повышению качества жилищного строительства и улучшению коммунальной инфраструктуры страны.

Отметим, что 11 февраля 2025 года президент Садыр Жапаров подписал указ о создании Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики.