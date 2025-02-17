Мэр Оша: Земли Мелиса Мырзакматова будут возвращены государству

Земли по обоим берегам реки Ак-Буура, принадлежавшие бывшему мэру Оша Мелисбеку Мырзакматову, будут возвращены государству. Об этом в интервью журналистам заявил мэр города Женишбек Токторбаев, сообщает ОшТВ.

По словам градоначальника, в настоящее время ведутся судебные разбирательства по возврату земли государству.

"На этом месте была водозаборная станция. Это место принадлежит Мелису Мырзакматову. Дай Бог, это место будет возвращено. Это большая территория, скважина, из которой идет чистая вода. Я думаю, что Мелис Жоошбаевич добровольно передаст ее народу и городу. Ему достаточно и торгового центра "Таатан". В настоящее время идут судебные разбирательства. Мы не остановимся и вернем землю. Мы передадим ее на баланс мэрии", - заявил Токторбаев.