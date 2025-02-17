В Баткенской области предложены новые шаги по безопасности школьников

Полномочный представитель президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов провел совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности школьников. В нем приняли участие руководители местных органов власти, правоохранительных органов, управлений образования, директора школ и председатели родительских комитетов.

Основное внимание на совещании было уделено профилактике правонарушений среди школьников. Были предложены новые меры, такие как поправки в закон об изменении возраста ответственности за преступления, учет моральной ответственности родителей, а также создание должностей инспекторов по работе с несовершеннолетними в школах.

Глава региона напомнил руководителям о важности четкого выполнения своих обязанностей и повышения эффективности работы координационного совета, который включает руководителей 16 государственных органов региона. Также обсуждены пути решения проблемы с правонарушениями среди молодежи и предложены меры по повышению родительской ответственности.

В завершение совещания были обозначены задачи, включая улучшение качества учебных часов, организацию внешкольных мероприятий для детей, а также профилактику вымогательства, краж, насилия, а также использование психотропных веществ среди школьников.