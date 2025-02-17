Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

В Баткенской области предложены новые шаги по безопасности школьников

271  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полномочный представитель президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов провел совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности школьников. В нем приняли участие руководители местных органов власти, правоохранительных органов, управлений образования, директора школ и председатели родительских комитетов.

Основное внимание на совещании было уделено профилактике правонарушений среди школьников. Были предложены новые меры, такие как поправки в закон об изменении возраста ответственности за преступления, учет моральной ответственности родителей, а также создание должностей инспекторов по работе с несовершеннолетними в школах.

Глава региона напомнил руководителям о важности четкого выполнения своих обязанностей и повышения эффективности работы координационного совета, который включает руководителей 16 государственных органов региона. Также обсуждены пути решения проблемы с правонарушениями среди молодежи и предложены меры по повышению родительской ответственности.

В завершение совещания были обозначены задачи, включая улучшение качества учебных часов, организацию внешкольных мероприятий для детей, а также профилактику вымогательства, краж, насилия, а также использование психотропных веществ среди школьников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443037
Теги:
Баткенская область, школа, безопасность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  