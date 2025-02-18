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Мэр Оша рассказал, как решит проблему пробок и хаотичной застройки

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У города Ош есть как достижения, так и проблемы. Его территория стремительно расширяется, население растет. Какое будущее у южной столицы? И один из самых острых вопросов – усилится ли проблема пробок или найдется ли этому решение?

Дорожные заторы влекут за собой множество других проблем: незаконные застройки, аварии, снижение безопасности на дорогах, дополнительные расходы. В этот раз информационное агентство "Кабар" побеседовало с новым мэром города Ош Женишбеком Токторбаевым о новых проектах и путях решения этих проблем.

Вы занимаете пост мэра не так давно, но уже можете подвести первые итоги. В чем Ош отстает, а в чем он впереди в сравнении с другими городами? И как вы планируете решать существующие проблемы?

Ош – один из древнейших городов с богатой культурой и уникальным географическим положением. С первого дня работы я решил уделить первоочередное внимание порядку и чистоте, улучшению внешнего облика города, в том числе озеленению и благоустройству.

Я делаю акцент и на соблюдении законности, и борьбе с коррупцией. С первого дня предупредил своих подчиненных, руководителей городских ведомств и служб, что нет места коррупционным проявлениям. Любые нарушения, согласно закону, повлекут наказание.

Особое внимание уделяется борьбе с незаконными объектами, построенными в пределах "красных линий". Каждый день мы с руководителями соответствующих служб осматриваем городские улицы, даем поручения по приведению объектов в порядок, сносу незаконных строений, обновлению фасадов и зеленых зон. Все вопросы решаем на месте.

В настоящее время более 100 незаконных объектов уже получили предписания о сносе, чтобы освободить места для зеленых зон и тротуаров. Но я считаю, что подводить итоги пока рано, впереди еще много работы.

На приобретение техники для города Ош из Стабилизационного фонда выделено 500 миллионов сомов. Какую технику планируется закупить и как ее намерены распределить?

На сегодня 90% имеющейся техники устарело, практически не подлежат эксплуатации. Благодаря поддержке президента Садыра Жапарова выделено 500 миллионов сомов на закупку более 150 единиц новой техники. Она будет распределена между муниципальными предприятиями: "Ош көрктөндүрүү жана жашыл чарба комбинаты", Департаментом муниципальной собственности, Управлением капитального строительства и Управлением дорог города Ош.

Почему вы первым делом запретили использование служебных автомобилей?

Да, вы правы, на первом же совещании я заявил своим заместителям, что сам не буду пользоваться служебной машиной и им это тоже не нужно. Пусть каждый ездит на личном или общественном транспорте. Сэкономленные средства лучше направить на поддержку интерната "Боорукердик".

Вы предложили переименовать школы, которые сохранились еще с советских времен. Почему?

Это не моя инициатива. Во время встречи с жителями города они попросили обсудить вопрос переименования ряда школ. Их обращение было официально зачитано, и я сказал, что если этот вопрос можно рассмотреть в рамках закона, то он будет рассмотрен. Решение пока не принято, и это просто предложения, поступившие от наших горожан. Мэрия всегда учитывает мнения граждан, но в рамках закона.

В городе Ош много незаконных строений. Вы знакомитесь с ситуацией на местах. Как считаете, можно ли полностью решить эту проблему?

Это один из моих главных приоритетов с первых дней работы. Мы не только сносим незаконные объекты, но и активно ведем разъяснительную работу. Проблему можно решить только тогда, когда изменится сознание людей. Нужно, чтобы все понимали - закон един для всех и требует исполнения.

Каждый мэр, если можно так сказать, оставляет свой след в истории города. Каким вас запомнят? Ваши конкретные планы по развитию города Ош?

Моя главная задача – навести порядок. Ведь беспорядок наблюдается не только на окраинах, но и в центре города Ош. Незаконные постройки, заброшенные здания портят внешний вид.

Среди моих планов:

Завершение уже начатых проектов, таких как строительство двухуровневого дорожного перехода на улицах Монуева– Шакирова – Алимжанова.

Реконструкция дорог на улицах Мамырова, Амир-Тимура, Көкүмбий, а также Тимирязева.

Завершение строительства нового муниципального рынка.

Решение проблемы пробок путем строительства новых дорожных развязок и двух мостов, один из которых будет эстакадным.

Асфальтирование дорог и улучшение условий для пешеходов.

Капитальная реконструкция системы ирригации.

Создание детских площадок и зеленых зон (новых парков и скверов).

Строительство многоуровневых муниципальных паркингов.

Возведение муниципальных общежитий для малоимущих и людей с ограниченными возможностями. Если раньше бездомным предоставляли временный ночлег только на зиму, то теперь мы планируем обеспечить их постоянным жильем.

Поэтапное обновление деревьев и зеленых зон вдоль улиц. В этом году проект стартовал с улицы Курманжан-Датка, где вырубили старые деревья, и вместо них посадят широколиственные декоративные деревья, обладающие лучшими свойствами для выработки кислорода. В следующем году работы продолжатся на других улицах.

Разработка и внедрение градостроительного кодекса города Ош.

Полное обновление облика города и благоустройства города.


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URL: https://www.vb.kg/443068
Теги:
благоустройство, Ош, мэр
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