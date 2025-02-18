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В Кыргызстане увеличены штрафы за вред экологии. Президент подписал закон

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 декабря 2024года.

Целью Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс КыргызскойРеспублики о правонарушениях" (далее – Закон) является реализация полномочий и осуществление полноценного контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды,промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр, а также оперативное рассмотрение и принятие мер по своевременному пресечению нарушенийприродоохранного законодательства.

Законом внесены поправки в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающие:

– увеличение штрафов за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 218,235, 243, 244, 254, 259, 260, 264, 274, 276;

– ответственность, в том числе за уклонение от прохождения государственной экологической экспертизы (статья 209);

– ответственность за нарушение экологических требований при хранении(размещении), транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и отходов производства и потребления (статья 2241);

– ответственность за нарушение правил, норм, инструкций и других требований по радиационной безопасности (статья 2271);

– ответственность за нарушение порядка осуществления сброса сточных вод в окружающую среду (статья 2361);

– ответственность за нарушение требований по рекультивации нарушенных земель(статья 2391);

– ответственность за непредставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов (статья

2451);

– ответственность за выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную

среду без разрешения (статья 2452);

– ответственность за пользование природными ресурсами без разрешения (статья 2453);

– ответственность за нарушение, в том числе правил забора водных ресурсов (статья 250);

– ответственность за нарушение правил приема, хранения, подготовки к выдаче на

заправку и контроля качества нефтепродуктов (статья 2742);

– ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов, устанавливающих правила безопасной эксплуатации аттракционов (статья 2743);

– рассмотрение и наложение взысканий уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе по делам о правонарушениях, предусмотренныхстатьями 115, 122, 2131, 2132, 2241, 2271, 2361, 237, 2391, 243, 244, 2451–2453,274, 2742, 2743, 275, 276;

– рассмотрение и наложение взысканий уполномоченным органом по энергетической и промышленной безопасности по деламо правонарушениях, предусмотренных статьями 116-118, 120, 121, 180, 202, 269, 277-281, 385, 386, 394-396.


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URL: https://www.vb.kg/443074
Теги:
Садыр Жапаров, штраф, экология
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