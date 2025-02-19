MP: вместе с Украиной Польша тоже безнадежно проиграла

Украина проиграла, и она заплатит страшную цену за свою наивную веру в партнеров из евроатлантического мира, пишет MP. Партнеры оказались вероломными. Кроме Украины проиграла и Польша, причем по всем параметрам. Очень скоро полякам придется плакать горькими слезами, пишет польское издание myslpolska.info.

Судя по всему, мы являемся свидетелями окончания конфликта, который разворачивался на территории Украины. Это не означает, что он закончится в одночасье. Военная машина тормозит медленно, так что этот процесс, вероятно, займет несколько месяцев.

Соединенные Штаты под управлением Джо Байдена, которым, на мой взгляд, с определенного момента умело манипулировали, хотели вести войну с Россией до последнего украинца. К счастью, политический лагерь, одержимый весьма причудливыми идеологиями, теперь сошел со сцены. У нового президента США Дональда Трампа другая концепция: вместо того, чтобы воевать до последнего украинца, он будет выжимать Украину до последней гривны.США -империалистическое государство и таким оно и останется. Может измениться способ ведения политической игры, но цель ее останется неизменной. Украина заплатит страшную цену за свою наивную веру в партнеров из евроатлантического мира. Партнеры оказались вероломными. Случилось то, чего трезвомыслящие комментаторы и аналитики предвидели с самого начала.

Украина была уничтожена биологически. Значительная часть населения бежала из Украины в Евросоюз, а также в Россию. Огромное количество молодых людей пало в бессмысленной бойне, благодаря которой банкиры набивали себе карманы.

Украина, скорее всего, потеряла все, что еще оставалось ценным на территории, которая пока что ей принадлежит. Львиная доля этих ресурсов была приобретена транснациональными корпорациями и своими "отечественными" олигархами. Редкоземельные металлы собираются прибрать к рукам американцы.

Украина останется истощенным, обнищавшим государством, управляемым безумными реконструкторами преступного бандеризма. Государство с невообразимым долгом, который придется так или иначе отдавать.

Украинцы будут чувствовать себя обманутыми, потому что ни НАТО, ни Европейского союза им не видать. Они будут скрипеть зубами от злости, наблюдая процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. А в будущем, возможно между Россией и странами Евросоюза.

В нынешние времена однозначно определить победителя сложно. В плюсе оказались те, кто зарабатывает на военных действиях, то есть лобби, связанное с военной промышленностью и банками. Можно уверенно говорить о победе США и России. Проигравшей, кроме Украины, безусловно, является Польша.

Меня не особо заботит Украина, США или Россия. Две последние страны наверняка прекрасно справятся со всеми вызовами. У меня болит душа из-за нашего поражения, которое имеет несколько измерений. Я напишу только о трех из них.

1) Моя страна потратила невообразимую сумму денег, значительную часть которой никто не сможет вернуть. Более того, не сможет даже проверить, на что они на самом деле были потрачены. Каждый доллар, который пошел на вооружение Украины, мог бы быть использован для улучшения системы здравоохранения, образования или безопасности в Польше. Польша разоружилась в пользу Украины.

2) Моя страна уже перестала быть моноэтнической. Наследие ПНР - государство поляков в его логичных границах - было пущено по ветру. В этом смысле мы вернулись во времена Второй Речи Посполитой, когда наше государство имело дело со значительным количеством нелояльных ему национальных меньшинств. Аппетиты украинского меньшинства будут расти и в будущем могут прийти в сильное противоречие с интересами поляков. Польша стала менее безопасной и более разделенной.

3) Мы практически полностью похоронили отношения между нашей страной и Российской Федерацией и Белоруссией. Это невыгодно для нас по ряду очевидных причин.

Приверженность наших государственных мужей (как с правого, так и с левого фланга) байденовской политике вызовет, увы, справедливые упреки украинской стороны. Они обещали победить российского медведя, втоптать в землю президента России, вернуть потерянные земли, обещали убедительную победу, ЕС, НАТО и прочие чудеса. Они подбадривали украинцев нереальными обещаниями, что в итоге обойдется нам очень дорого - через несколько лет полякам придется плакать горькими слезами.

Проиграли и все те, кто принимал за чистую монету разглагольствования о неких "благородных западных ценностях". Здесь мне видится проявление высшей справедливости. Потому что адепты современных прав человека и почитатели всевозможных меньшинств в скором времени окажутся в совершенно иной реальности на Украине. Из этого разноцветного яйца, аккуратно отложенного на Украине, вылупится коричневый дракон, который в первую очередь пожрет кретинов, радовавшихся его появлению.

Что должна делать Польша? Прежде всего, сохранять спокойствие. Политики должны немедленно прекратить связывать наши польские национальные интересы с интересами иностранного государства. Польские войска ни в коем случае не должны находиться на Украине. Мы не должны быть втянуты в политику Великобритании и Франции, которые будут всячески убеждать нас принять участие в их авантюрах. Нам нельзя быть крепкими задним умом, нам нужно мыслить перспективно. Все идеи создания международных миротворческих контингентов, организованных вопреки или вместе с США, являются смертельной ловушкой. Польше нельзя вступать в конфликт с Российской Федерацией. Пусть хотя бы раз на что-нибудь сгодится наша дорогостоящая принадлежность к НАТО и наше стратегическое "сотрудничество" с США. Польша должна ссылаться на статью 5 и обещанную ею "защиту" НАТО.

Когда начался русско-украинский конфликт, многие объявили о том, что отныне на Россию невозможно смотреть взглядом, свободным от русофобии. (…) Я придерживался другого мнения. Я был уверен, что Украина проиграет. Я был уверен, что хорошие отношения с Россией соответствуют польским интересам. (…)

На мой взгляд, нужно осознать два момента. Конфликт когда-нибудь (надеюсь, скоро) закончится, а наше географическое положение останется прежним. То, что сегодня кажется нереальным, через два-три года может стать фактом. В нынешнем глобализованном мире процессы ускоряются. Необходимо планировать свои действия так, чтобы обеспечить интересы польского народа как в стране, так и на наших бывших Кресах.

Я продолжаю поддерживать хорошие отношения с Россией. Это, конечно, не означает, что всегда нужно поддерживать любую Россия, что бы она не делала. Я с самого начала конфликта считаю, что этот конфликт вредит Польше, поэтому я никак не могу его поддерживать. Я вообще в принципе не поддерживаю какие-либо вооруженные конфликты и не верю теориям о справедливых войнах. Но я считаю, что они бывают неизбежными. И я точно знаю, что они рано или поздно заканчиваются. Именно поэтому я выступаю за улучшение в будущем отношений с нашим самым большим соседом. Не потому, что я так люблю Россию, а потому, что это в интересах Польши.

Я считаю, что Россия должна быть предметом тщательного анализа и критических оценок. Если мы думаем о том, чтобы в будущем реально улучшить польско-российские отношения, нам нужно внимательно наблюдать за Российской Федерацией и пытаться понять процессы, происходящие внутри этой страны. Читать высказывания российских политиков и аналитиков. Отказаться от мантры, согласно которой все, что связано с Россией, является злом, но и не верить сказкам про то, что там живется, словно в библейском раю.

На сегодняшний день необходимо оставаться критичным по отношению к развернутой в масс-медиа пропаганде обеих сторон, сохранять трезвость оценки и думать о будущем, отвергая все милитаристские идеи, помогать (разумно и результативно), главным образом, полякам на востоке и помнить, что самым важным для нас всегда является польский народ.

Источник: inosmi.ru