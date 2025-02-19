Минсельхоз открыл telegram-группу для консультаций фермеров

В Кыргызстане в целях облегчения работы Центров обслуживания фермеров и оперативного реагирования на запросы граждан запущена Telegram-группа, где все желающие фермеры, нуждающиеся в опытной консультации по аграрному сектору, могут оперативно получить необходимую информацию пройдя по ссылке.

Отметим, что Центры обслуживания фермеров были открыты в ноябре 2024 года во всех регионах Кыргызстана по поручению заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.