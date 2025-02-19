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Минсельхоз открыл telegram-группу для консультаций фермеров

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В Кыргызстане в целях облегчения работы Центров обслуживания фермеров и оперативного реагирования на запросы граждан запущена Telegram-группа, где все желающие фермеры, нуждающиеся в опытной консультации по аграрному сектору, могут оперативно получить необходимую информацию пройдя по ссылке.

Отметим, что Центры обслуживания фермеров были открыты в ноябре 2024 года во всех регионах Кыргызстана по поручению заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.


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URL: https://www.vb.kg/443106
Теги:
сельское хозяйство, социальные сети, Кыргызстан
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