В Кара-Суйском районе раскрыта схема мошенничества с недвижимостью

В Кара-Суйском районе задержаны трое жителей, включая сотрудника филиала государственного учреждения "Кадастр", за мошенничество с недвижимостью. По данным следствия, они подделывали документы о якобы имеющейся собственности и на их основании оформляли кредиты. В результате преступных действий три банка и 15 граждан понесли ущерб на сумму более 10 миллионов сомов.

Следствие установило, что с 2018 по 2023 год злоумышленники фальсифицировали документы, создавая видимость владения жилыми домами. Работник районного филиала "Кадастра" выдавал поддельные подтверждающие документы, после чего фиктивные владельцы недвижимости представляли их в банки. В реальности же заложенные объекты либо отсутствовали, либо принадлежали другим людям. В ходе почерковедческой экспертизы установлен исполнитель поддельных подписей в одном из документов.

Уголовное дело возбуждено по статьям 379 ("Подделка документов") и 209 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК КР. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствие продолжается, ведется работа по установлению возможных соучастников преступной схемы.

Ранее, в начале 2024 года, в Кара-Суйском районе была задержана группа лиц, занимавшихся аналогичными махинациями. Среди фигурантов дела - бывшие и действующие сотрудники Службы земельных ресурсов, районного управления архитектуры, а также начальник отдела одного из банков. В рамках расследования выявлено 49 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб оценивается в десятки миллионов сомов. Судебный процесс по этому делу уже начался.